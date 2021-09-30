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نهيان بن مبارك: إكسبو2020 رسالة تسامح من الإمارات للعالم

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نهيان بن مبارك: إكسبو2020 رسالة تسامح من الإمارات للعالم نهيان بن مبارك: إكسبو2020 رسالة تسامح من الإمارات للعالم

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استذكر الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش في الإمارات، المفوض العام لمعرض إكسبو 2020 دبي في كلمة خلال حفل افتتاح إكسبو 2020 دبي، أول حضور للإمارات في معرض إكسبو الدولي، حيث قال إنه «في عام 1970 في أوساكا كانت المرة الأولى التي قدمت فيها حضورنا في منصة إكسبو في استوحي جناح تصميمه من قلعة الجاهلي في العين. كان ذلك قبل عام ونصف من قيام دولة الإمارات العربية المتحدة».

وأضاف «منذ ذلك الحين بدأ بإيمان وعمل مشترك بين القادة المؤسسين، حيث اجتمعنا على حقيقة راسخة مفادها أننا معاً أقوى.. إماراتيون ننتمي لوطن واحد.. نصنع وطناً أفضل.. كان الاستثمار في بناء الإنسان أولويتنا.. أوجدنا الفرص لازدهار الجميع.. وفي عام يوبيلنا الذهبي .. نشارك العالم بإنجازاتنا التي كان البعض يعتقد انها مستحيلة».

وأكد الشيخ نهيان بن مبارك أن «هذه الرؤية هي التي جعلتنا نختار شعار تواصل العقول وصنع المستقبل.. كل دولة لها جناحها الخاص وهذا لا نظير له من قبل على تاريخ إكسبو المديد».

وأضاف «إن استضافتنا لإكسبو تحمل رسالة عظيمة مفادها أن التسامح نهجنا ونرحب بالتواصل مع كل شعوب العالم.. سنتواصل بعقولنا على مدى الخمسين سنة المقبلة بل المائة سنة المقبلة».

وخلص الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان إلى أن «كل حقيقة بدأت برؤيا.. ونحن نقول للعالم مرحباً بكم في الامارات واكسبو مكان التعارف والحوار والعمل المشترك بين سكان العالم.. نطلق رسالة تعايش وتقدم وخير ونماء واخوة وسعادة ورغبة بتحقيق مستقبل زاهر للجميع».

المصرى اليوم

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