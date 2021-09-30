أخبار عاجلة

وكيل الأزهر : نرفض صراع الحضارات وندعو إلى السلام..صور -
تعرف على أماكن الفرق المتنفلة للحصول على لقاح كورونا في القليوبية اليوم الخميس -
نائب: حديث الرئيس عن سيناء يكشف إدراكه لضرورة تنميتها لتطهيرها من الإرهاب -
شركة طيران كويتية: الإنذار بوجود قنبلة على متن طائرة هبطت بتركيا «كاذب» -
القنوات الناقلة لمباراة الزمالك و جامعة سيدني الأسترالي في كأس العالم لكرة اليد 2021 -
الآن.. القنوات الناقلة لمباراة الزمالك و جامعة سيدني الأسترالي في كأس العالم لكرة اليد 2021 -
استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة مصر وليبيا في استاد برج العرب -
"الأمن البيئي" تضبط مخالفيْن يقومان بنقل الرمال وتجريف التربة -
جرعات كورونا المعطاة في المملكة تقترب من 43 مليون جرعة -
مركز حي الشرائع بمكة يقيم أمسية ثقافية بمناسبة يوم المعلم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

برحلة خاصة للطائف..."الخطوط" تحتفي بذكرى أول رحلة للملك المؤسس

Print
بالتزامن مع حصولها على جائزة شركة الطيران الأكثر تقدماً في العالم لعام 2021

برحلة خاصة للطائف...

سيّرت الخطوط اليوم الخميس 30 سبتمبر 2021م رحلة خاصة من الرياض إلى الطائف بطائرة من طراز بوينج (B777-300) التي تم تزيينها بشعار حقبة السبعينات والثمانينات الميلادية وذلك إحياءً لذكرى أول رحلة للملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ـــ طيب الله ثراه ـــ يوم الأحد 30 سبتمبر 1945م من عفيف إلى الحوية بطائرة من طراز دوغلاس (DC-3)،

وجاء احتفاء "السعودية" بمشاعر وطنية حيث وفرت في صالة المغادرة مجسماً للملك المؤسس رحمه الله ـــ فيما تولى منسوبو الناقل الوطني التعريف بهذه المناسبة والذكرى الغالية للضيوف، كما فاجأت الضيوف بطباعة بطاقة الصعود للطائرة بالطريقة التقليدية القديمة، وامتد الاحتفاء على متن الطائرة باستمتاع الضيوف بباقة من الأغاني الوطنية إلى جانب توزيع ملف خاص لكل ضيف يتضمن عدداً خاصاً من صحيفة "أم القرى" تحكي تفاصيل الرحلة التاريخية الأولى للملك المؤسس.

وقد ارتبطت نشأة الخطوط السعودية بتطور المملكة ونهضتها التنموية الكبيرة، منذ اللقاء التاريخي بين بين جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ـــ طيب الله ثراه ـــ وفخامة الرئيس الأمريكي فرانكلين دي روزفلت عام 1945م، وحينها تلقّى الملك المؤسس ـــ رحمه الله ـــ طائرة من طراز (DC-3) هدية من الرئيس الأمريكي، وقد شكّلت هذه الطائرة نواة لأسطول الخطوط السعودية وتحولت بعد ذلك إلى شركة طيران دولية من مؤسسي حركة النقل الجوي في الشرق الأوسط وأحد الأعضاء المؤثرين في منظمات الطيران الدولية، حيث تمكنت من ربط أنحاء المملكة بشبكة رحلات منتظمة ومدت جسوراً جوية لمختلف قارات العالم.

وتأتي هذه الاحتفالية بالتزامن مع حصول "السعودية" على جائزة "شركة الطيران الأكثر تقدماً في العالم لعام 2021م" ضمن جوائز "سكاي تراكس" للمرة الثانية خلال أربع سنوات، إلى جانب الاحتفاء باليوبيل الماسي بمناسبة مرور (75) عاماً على تأسيسها.

برحلة خاصة للطائف...

برحلة خاصة للطائف...

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
فلكية جدة: سماء السعودية ستشهد ذروة شهب التنين 2021.. غداً

فلكية جدة: سماء السعودية ستشهد ذروة شهب التنين 2021.. غداً

فلكية جدة: سماء السعودية ستشهد ذروة شهب التنين 2021.. غداً

فلكية جدة: سماء السعودية ستشهد ذروة شهب التنين 2021.. غداً

عبدالعزيز بن سلمان: الطلب على الطاقة الكهربائية يشهد زيادة مطردة في السعودية

عبدالعزيز بن سلمان: الطلب على الطاقة الكهربائية يشهد زيادة مطردة في السعودية

عبدالعزيز بن سلمان: الطلب على الطاقة الكهربائية يشهد زيادة مطردة في السعودية

عبدالعزيز بن سلمان: الطلب على الطاقة الكهربائية يشهد زيادة مطردة في السعودية