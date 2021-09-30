«أوين» و«كراوتش» يشيدان بواعد ليفربول

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تلقى كورتيس جونز، لاعب وسط ليفربول، عبارات الإطراء من لاعبى فريقه السابقين، بعد أدائه المبهر في الفوز على بورتو (5-1) مساء الثلاثاء، ضمن منافسات المجموعة الثانية بمسابقة دورى أبطال أوروبا. وصنع جونز 3 أهداف في المباراة، وقدم أداء مميزا في خط الوسط، ليواصل تأكيده على أحقيته بمكان في التشكيل الأساسى لفريق المدرب يورجن كلوب.

وأشاد مهاجم ليفربول السابق بيتر كراوتش بأداء جونز، وقال في معرض تحليله للمباراة لشبكة «بى. تى. سبورت»: «كورتيس جونز كان مثيرا للإعجاب كثيرا الليلة، لديه قدمان ممتازتان، وكان يقوم بالانطلاقات في الوقت المناسب».

أما هداف ليفربول السابق مايكل أوين، فقال للشبكة ذاتها: «قبل أن يصاب هارفى إليوت، كان لاعبا بديلا، كورتيس جونز كان دائما موجودا هنا وهناك، يحتاج لسلسلة جيدة مع الفريق، عندما يحصل على الفرص، عليه أن يفعل ما فعله الليلة».

وأحرز صلاح هدفين في مواجهة الليلة في الدقيقتين 18 و60، ليصل إلى هدفه الـ 31 في مشواره بدورى أبطال أوروبا. ووفقا لما ذكرته شبكة إحصائيات «أوبتا»، بات صلاح ثالث لاعب إفريقى يصل إلى حاجز الثلاثين هدفا في مسابقة دورى أبطال أوروبا، حيث تفوق على الكاميرونى صامويل إيتو الذي سبق وسجل (30 هدفا)، وبات اللاعب الثانى الذي يتجاوز 30 هدفا بعد العاجى ديدييه دروجبا (44 هدفا).

وأضافت الشبكة أن صلاح هز الشباك في آخر 6 مباريات له مع ليفربول بكافة المسابقات، وهو أول لاعب في الفريق الأحمر يصل إلى هذا الرقم، منذ أبريل عام 2018، عندما هز اللاعب نفسه الشباك في 7 مباريات متتالية.