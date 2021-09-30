غليان فى «ميلان» بعد الانتكاسة أمام «أتلتيكو مدريد»

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أكد ستيفانو بيولى، مدرب ميلان، أن حكم اللقاء الذي انتهى بخسارة فريقه (1-2) أمام أتلتيكو مدريد بفضل ضربة جزاء في الدقيقة 96 «لم يكن أفضل ما في المباراة»، كما أعرب عن اعتزازه بأداء لاعبيه في الجولة الثانية من دور المجموعات بدورى أبطال أوروبا.

وفى تصريحات لقناة «سكاى سبورت» الإيطالية عقب المباراة، قال بيولى: «إنها خيبة أمل، كنا قريبين من نتيجة رائعة. أنا أشعر بالأسف. لقد بذلنا جهدًا كبيرًا، نحن آسفون. هذه الهزيمة تُعقّد الطريق بالنسبة لنا». وأضاف: «نحتاج إلى اتخاذ خطوة أخرى يمكن أن تُحدث فرقًا. فاتنا القليل جدًا وعلينا أن نعيش المباريات بوضوح. لعبنا كرة قدم رائعة لمدة نصف ساعة ثم عانينا بعد اللعب منقوصين».

وخسر ميلان 1-2 في سان سيرو رغم تقدمه بفضل البرتغالى رافائيل لياو، إلا أن الأمر تعقد بالنسبة له بعد طرد الإيفوارى فرانك كيسى بعد نصف ساعة، ليتمكن أتلتيكو من العودة في الدقائق الأخيرة بهدف من توقيع الفرنسى أنطوان جريزمان (84) وآخر بواسطة لويس سواريز (96) من ركلة جزاء. وأعرب مدرب ميلان عن أسفه بسبب البطاقة الصفراء الثانية التي رفعها الحكم في وجه كيسى، معتبرًا أنها تمثل قرارًا صارمًا للغاية.

وقال بيولى عن أداء فريقه رغم النقص العددى: «هذا الأداء يجب أن يمنحنا الثقة». ويتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب المجموعة الثانية بدورى أبطال أوروبا، برصيد 6 نقاط، يليه أتلتيكو مدريد (4 نقاط)، ثم بورتو (نقطة واحدة)، وميلان (صفر).

وأصيب الجزائرى إسماعيل بن ناصر، نجم خط وسط ميلان، بحالة من الذهول بعد الخسارة القاسية التي تلقاها فريقه أمام أتلتيكو مدريد، بنتيجة (2-1)، بمنافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدورى أبطال أوروبا.

ميلان تقدم بهدف أول، قبل أن يتلقى هدفين في الدقائق الأخيرة، ومن بينهما الهدف الثانى الذي جاء بالدقيقة 90+6 من ركلة جزاء مشكوك في أمرها. وقال بن ناصر في تصريحاته لشبكة «سبورت ميدياست»: «عندما تخسر هكذا حتى لو قدمنا كل ما لدينا، فإن هذه المباريات الكبيرة تُحدد من خلال التفاصيل الدقيقة، وهذا ما صنع الفارق ومن المؤلم أن تخسر بهذه الطريقة».

وفيما يخص لمسة اليد وركلة الجزاء، علق النجم الجزائرى: «عندما أتحدث عن هذا، أعنى كل ما حدث، لا أفهم فهناك تقنية الفيديو وهم يتخذون القرار، لا أعرف ماذا أقول».