«ميسى» الجلاد الأكبر للإنجليز و«جوارديولا»

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واصل ليونيل ميسى، نجم باريس سان جيرمان، تألقه أمام الأندية الإنجليزية وكذلك مدربه الأسبق بيب جوارديولا، في دورى أبطال أوروبا. وسجل ميسى هدفه الأول بقميص باريس في شباك مانشستر سيتى، ليساهم في فوز الفريق الفرنسى بهدفين دون رد، في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات. وذكرت شبكة «أوبتا» أن ميسى سجل 27 هدفًا في 35 مباراة ضد أندية البريميرليج في دورى الأبطال، ليتفوق بفارق 15 هدفًا على أي لاعب آخر.

وأضافت أن ميسى بأهدافه السبعة في مانشستر سيتى بدورى الأبطال، يتفوق على أي لاعب آخر، كما رفع رصيده إلى 7 أهداف في شباك الأندية التي يقودها بيب جوارديولا، بواقع هدفين في بايرن ميونخ، و5 في المان سيتى. من جانبها، لفتت شبكة «سكواكا» أن ميسى يعد من بين 4 لاعبين سجلوا 5 أهداف على الأقل في شباك مانشستر سيتى تحت قيادة جوارديولا، حيث يسبقه كل من جيمى فاردى (9 أهداف)، سون هيونج مين (7 أهداف)، ومحمد صلاح (6 أهداف).

اشتهر النجم الأرجنتينى، ليونيل ميسى، طوال مشواره بتميزه الشديد في تسديد الركلات الثابتة، سواء مع فريقه السابق برشلونة أو منتخب بلاده. إلا أن مواجهة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتى، في الجولة الثانية لدورى أبطال أوروبا، أثبتت أن حال «ليو» انقلب رأسًا على عقب.

ففى الدقيقة (90+1) من المباراة، استعد رياض محرز لتسديد ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء، آملًا في تقليص النتيجة لصالح الفريق الإنجليزى. وهنا أسرع ميسى ليفترش الأرض خلف الحائط البشرى المكون من لاعبى باريس، ليقطع الطريق على النجم الجزائرى في توجيه لدغة، لطالما أسقط بها الأرجنتينى خصومه مع برشلونة. وسجل ليونيل ميسى هدفه الأول بقميص «بى إس جى»، ليساهم في الفوز على مانشستر سيتى بهدفين دون رد.

ميسي - صورة أرشيفية

وتحسر بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتى، على سقوط فريقه أمام باريس سان جيرمان بهدفين دون رد، على ملعب حديقة الأمراء، ضمن لقاءات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لدورى أبطال أوروبا.

وقال جوارديولا، في تصريحات لشبكة «بى تى سبورت» عقب المباراة: «قدمنا مستوى جيدًا، قمنا بكل شىء عدا التسجيل، دافعوا بعمق كبير وشكلوا الخطورة في الهجمات المرتدة، أقدم التحية لفريقى».

وأضاف: «فى الشوط الثانى قام دوناروما بالعديد من التصديات الجيدة، الفريق كان متواجدًا كما كان الحال في ستامفورد بريدج (أمام تشيلسى بالجولة الماضية في البريميرليج)، الأمر مؤسف، لعبنا من أجل الانتصار، ولسوء الحظ لم يحتاجوا (باريس سان جيرمان) للكثير من أجل تسجيل أهدافهم». وأتم: «هدف ميسى رائع، سنتناول الطعام بشكل جيد الليلة، وسنتعافى وسنحضّر للمباراة المقبلة أمام ليفربول». يُذكر أن باريس سان جيرمان نجح في تحقيق أول انتصار في تاريخه على حساب مانشستر سيتى في المسابقات الأوروبية.