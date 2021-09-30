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تركيب محدد صوتي بمدخل الحي الإماراتي لمنع دخول النقل الثقيل للمناطق السكنية

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تركيب محدد صوتي بمدخل الحي الإماراتي لمنع دخول النقل الثقيل للمناطق السكنية تركيب محدد صوتي بمدخل الحي الإماراتي لمنع دخول النقل الثقيل للمناطق السكنية

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أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، أنه تم البدء في تركيب المحدد الصوتي بمدخل الحي الاماراتي بداية من محور 30يونيو لمنع دخول النقل الثقيل للحى الإماراتى باعتباره منطقة سكنية، وذلك في إطار أعمال التطوير التي يشهدها حى الجنوب في كافة الاتجاهات.

وأكد «محافظ بورسعيد» أنه سوف يتم تركيب محدد السرعات وعلامات استرشادية لمنع أي بالطريق، وذلك تحت اشراف مديرية الطرق والنقل بالتنسيق مع إداره مرور بورسعيد وهيئة الطرق والكباري، مؤكدا أن حى الجنوب يشهد تطوير على أعلى مستوى في مجال الطرق لتحقيق السيولة المرورية ولتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بالجنوب.

المصرى اليوم

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