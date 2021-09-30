الجمعة.. ضعف المياه عن قرى مركز أبو النمرس بالجيزة

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن ضعف الـمـيـاه عن قرى (بني يوسف – الحرانية – زاوية مسلم- شبرامنت- طموه- المنوات)بمركز أبوالنمرس وذلك إعـتـبـاراً مـن الساعة ١٠ مساء يوم الجمعة الموافق ١/ ١٠/ ٢٠٢١ حتى الساعة ١٠ من مساء يوم السبت الموافق ٢ / ١٠ /٢٠٢١

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع لأعمالالصيانة الدورية بمحطة مياه أبوالنمرس المرشحة حيث سيتم توقف المروق رقم (١) لمدة ٢٤ ساعة لزوم العمرة السنوية.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة . وتقوم الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من تليفون أرضي.