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القباج: الرئيس وجه بزيادة تعويضات أسر الشهداء إلى 200 ألف جنيه

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القباج: الرئيس وجه بزيادة تعويضات أسر الشهداء إلى 200 ألف جنيه القباج: الرئيس وجه بزيادة تعويضات أسر الشهداء إلى 200 ألف جنيه

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أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عن توجيه الرئيس عبدالفتاح بزيادة قيمة تعويضات اسر الشهداء المدنيين في العمليات الإرهابية والأمنية إلى 200 ألف جنيه تشمل 100 ألفا من صندوق تكريم الشهداء واسر المصابين على أن ترفع وزارة التضامن الاجتماعي المبالغ التي سبق وصرفتها لأسر الشهداء والمصابين إلى 100 ألف جنيه أيضا، مشيرة إلى إن مبلغ الزيادة سيتم صرفه للمستفيدين الشهر المقبل عقب انتهاء صندوق تكريم الشهداء والمصابين من الصرف والذي يتم من خلال فروع بنك ناصر الاجتماعي.

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية قامت بها اليوم الخميس لمحافظة شمال سيناء حيث شاركت مع اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، في لقاء اسر 15 شهيد وعدد من المصابين في العمليات الأمنية والحوادث الإرهابية، كما شاركت القباج في احتفالية لإطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية «بر أمان»، وفي اجتماع مع محافظ شمال سيناء وأعضاء مجلس النواب عن سيناء.

وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بالدور البطولي للشهداء والمصابين وبصمود أسرهم وتضحياتهم من أجل ، مشيرة إلى أنها حرصت على لقاء اسر الشهداء لثاني مرة في شهر واحد بعد الاحتفالية التي نظمتها لتكريمهم منتصف الشهر الحالي بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالقاهرة

المصرى اليوم

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