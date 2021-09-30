مشروع جديد لإنشاء كوبري بمدخل كفرالبطيخ.. والمحافظ تتفقد الأعمال الأولية

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تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الأعمال الأولية لمشروع إنشاء كوبرى بمدخل مدينة كفر البطيخ، خلال الجولة التي أجرتها اليوم للمدينة بمرافقة اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد، التى استهلتها بزيارة مقر الوحدة المحلية.

اطلعت «المحافظ» على جميع محاور المشروع الذي يأتى بتمويل من وزارة التنمية المحلية وتحت إشراف وزارة الموارد المائية والرى، وتتضمن الأعمال إنشاء كوبرى بعرض ٢٠ م وتنفيذ تكاسى وكورنيش بطول ٥٠٠ م، بتكلفة قدرها ١٠.٥ مليون جنيه.

وذكرت «محافظ دمياط» في تصريحات صحفية، أنه تم إزالة كافة المعوقات التي كانت تعرقل عملية التنفيذ حيث تم البدء في أعمال المشروع، والذى سيحقق الإرتقاء بالشكل الحضارى العام لمدخل المدينة، كما أشارت إلى أنه تم التأكيد على الالتزام بالبرنامج الزمنى المحدد للانتهاء من تلك الأعمال وتنفيذها وفقاً للمعايير والاشتراطات الفنية والهندسية.