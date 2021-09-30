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العاهل البحريني خلال لقاء مع وزير خارجية إسرائيل: السلام خيار استراتيجي

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العاهل البحريني خلال لقاء مع وزير خارجية إسرائيل: السلام خيار استراتيجي العاهل البحريني خلال لقاء مع وزير خارجية إسرائيل: السلام خيار استراتيجي

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استقبل العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الخميس، وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، حيث أكد له أن تطبيع العلاقات «خيار استراتيجي».

وأفادت وكالة «بنا» البحرينية الرسمية بأن الملك حمد أجرى لقاء مع لابيد في قصر الصخير «واستعرض معه مسار العلاقات الثنائية والخطوات التي تسهم في تعزيز مجالات التعاون بين البلدين، وذلك في ضوء توقيع إعلان تأييد السلام واتفاق مبادئ إبراهيم، معربا... عن ترحيبه بافتتاح سفارة دولة إسرائيل في مملكة البحرين».

وأكد العاهل البحريني أن «التوقيع على هذه الاتفاقات إنجاز تاريخي مهم على طريق تحقيق السلام العادل والدائم والشامل في منطقة الشرق الأوسط وتلبية تطلعات شعوبها في الأمن والاستقرار والازدهار».

كما شدد، حسب الوكالة، على أن «السلام خيار استراتيجي لمملكة البحرين، وأن رؤية المملكة ونهجها يقومان على تعزيز قيم التفاهم والحوار والتعاون والتعايش السلمي والتسامح والتقارب بين الشعوب».

وأشار إلى أن «البحرين تحرص على دعم ومساندة كل الجهود من أجل تحقيق السلام والاستقرار والتنمية التي تصب في مصلحة الجميع».

وأعرب الملك حمد «عن تقديره لدور الولايات المتحدة الأمريكية في التوصل إلى اتفاقات السلام ومساعيها في دفع جهود إحلال السلام في المنطقة من أجل مستقبل أكثر ازدهارا واستقرارا لصالح جميع شعوبها».

وزيارة لابيد إلى البحرين هي الأولى لوزير إسرائيلي إلى المملكة بعد تطبيع العلاقات بين الطرفين.

وأبرمت إسرائيل في 15 سبتمبر 2020 اتفاقات سلام مع كل من الإمارات والبحرين في مراسم رسمية جرت في واشنطن بوساطة إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ، ووقعت الإسرائيلية بعد ذلك اتفاقات لتطبيع العلاقات مع كل من المغرب والسودان.

المصرى اليوم

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