البرهان: سيظل جهاز المخابرات السوداني شوكة حوت في حلوق الإرهابيين

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قال رئيس مجلس السيادة في السودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان إن جهاز المخابرات العامة سيظل شوكة حوت في حلوق كل الإرهابيين.

وطالب منسوبي الجهاز ببذل المزيد من العطاء في ساحات الفداء من أجل سودان يسع الجميع دون محاصصات أو الإلتفات إلى دعاوي التثبيط المغرضة.

وأضاف البرهان خلال تعزيته لزملاء ورفاق الشهداء اليوم برئاسة الجهاز خاصاً دائرة مكافحة الإرهاب التي ينتسب إليها الشهداء، أضاف أن البلاد لن تستغني عن جهاز مخابراتها وكل منسوبيه الذين لاحزب لهم سوى الوطن.

وقال إن الذين إستشهدوا آثروا أن يكونوا خمسة بدلاً من أن تفقد البلاد آلاف الأرواح .

كما أكد متابعته اللصيقة لكافة أعمال الجهاز وأدواره الوطنية.

وأشار إلى أن جهاز المخابرات العامة يقوم بأعمال كبيرة من شأنها حماية البلاد وصون أمنها القومي في صمت.

ودعا إلى المضي قدماً دون تردد أو تخاذل أو تراجع، كما أشاد بدور مكافحة الإرهاب المشهودة في كافة أرجاء البلاد .

من جانبه شكر المدير العام لجهاز المخابرات العامة الفريق أول ركن جمال عبدالمجيد قسم رئيس المجلس السيادة الذي طاف على كافة أسر الشهداء موجهاً الإهتمام بأسرهم.

وأشار عبدالمجيد إلى مجهودات منسوبي المؤسسة وجاهزيتهم للزود عن الوطن الكبير دون تلكؤ.