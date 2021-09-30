أخبار عاجلة

"الأمن البيئي" تضبط مخالفيْن يقومان بنقل الرمال وتجريف التربة -
جرعات كورونا المعطاة في المملكة تقترب من 43 مليون جرعة -
مركز حي الشرائع بمكة يقيم أمسية ثقافية بمناسبة يوم المعلم -
"الحبوب" تبدأ صرف مستحقات الدفعة الرابعة عشرة لمزارعي القمح المحلي -
الإحصاء الخليجي: 78 مليون جرعة من لقاح كورونا المعطاة بدول "التعاون" -
مفتي فلسطين يناشد العرب والمسلمين لإنقاذ القدس ويحذر من حرب دينية -
إغلاق مطار « طرابزون » التركي للاشتباه بوجود قنبلة -
بيطري الشرقية: تحصين 53 ألف رأس أغنام ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة -
حملات نظافة حول المدارس في قرى ومدن القليوبية استعدادًا لبدء العام الدراسي (صور) -
ضبط 201 قطعة سلاح نارى ، 288 قضية مخدرات بحوزة171متهم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. المصرى اليوم

البرهان: سيظل جهاز المخابرات السوداني شوكة حوت في حلوق الإرهابيين

Print
البرهان: سيظل جهاز المخابرات السوداني شوكة حوت في حلوق الإرهابيين البرهان: سيظل جهاز المخابرات السوداني شوكة حوت في حلوق الإرهابيين

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رئيس مجلس السيادة في السودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان إن جهاز المخابرات العامة سيظل شوكة حوت في حلوق كل الإرهابيين.

وطالب منسوبي الجهاز ببذل المزيد من العطاء في ساحات الفداء من أجل سودان يسع الجميع دون محاصصات أو الإلتفات إلى دعاوي التثبيط المغرضة.

وأضاف البرهان خلال تعزيته لزملاء ورفاق الشهداء اليوم برئاسة الجهاز خاصاً دائرة مكافحة الإرهاب التي ينتسب إليها الشهداء، أضاف أن البلاد لن تستغني عن جهاز مخابراتها وكل منسوبيه الذين لاحزب لهم سوى الوطن.

وقال إن الذين إستشهدوا آثروا أن يكونوا خمسة بدلاً من أن تفقد البلاد آلاف الأرواح .

كما أكد متابعته اللصيقة لكافة أعمال الجهاز وأدواره الوطنية.

وأشار إلى أن جهاز المخابرات العامة يقوم بأعمال كبيرة من شأنها حماية البلاد وصون أمنها القومي في صمت.

ودعا إلى المضي قدماً دون تردد أو تخاذل أو تراجع، كما أشاد بدور مكافحة الإرهاب المشهودة في كافة أرجاء البلاد .

من جانبه شكر المدير العام لجهاز المخابرات العامة الفريق أول ركن جمال عبدالمجيد قسم رئيس المجلس السيادة الذي طاف على كافة أسر الشهداء موجهاً الإهتمام بأسرهم.

وأشار عبدالمجيد إلى مجهودات منسوبي المؤسسة وجاهزيتهم للزود عن الوطن الكبير دون تلكؤ.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وكيل الأزهر : نرفض صراع الحضارات وندعو إلى السلام..صور

وكيل الأزهر : نرفض صراع الحضارات وندعو إلى السلام..صور

تعرف على أماكن الفرق المتنفلة للحصول على لقاح كورونا في القليوبية اليوم الخميس

تعرف على أماكن الفرق المتنفلة للحصول على لقاح كورونا في القليوبية اليوم الخميس

نائب: حديث الرئيس عن سيناء يكشف إدراكه لضرورة تنميتها لتطهيرها من الإرهاب

نائب: حديث الرئيس عن سيناء يكشف إدراكه لضرورة تنميتها لتطهيرها من الإرهاب

ضبط محل ادوات غذائية فاسدة فى حلوان

ضبط محل ادوات غذائية فاسدة فى حلوان