الإمارات: إكسبو دبي قمة الفخر الوطني والثقة العالمية

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انطلق، مساء الخميس، حفل افتتاح معرض «إكسبو 2020 دبي» العالمي، بمشاركة نخبة من الفنانين العرب والعالميين.

وبدأ بث حفل الافتتاح على الهواء مباشرة عبر أكثر من 430 موقعا في جميع أنحاء دولة الإمارات، مما يمنح الجميع فرصة متابعة هذا الحدث الاستثنائي.

وشهد حفل الافتتاح حضور نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى جانب عدد من المسؤولين والشخصيات المهمة.

ويشارك في الحفل نخبة من الفنانين العرب، مثل محمد عبده، والفنانة الإماراتية أحلام والفنان حسين الجسمي، سفير إكسبو 2020 دبي، والنجمة الإماراتية الصاعدة ألماس، والمغنية اللبنانية الأميركية ميساء قرعة.

وتضم قائمة النجوم العالميين المشاركين في الحفل مغني الأوبرا الشهير أندريا بوتشيلي والمغنية ومؤلفة الأغاني البريطانية إيلي غولدينغ وعازف البيانو الصيني ذائع الصيت لانغ لانغ والفنانة أنجيليك كيدجو، والمغنية ومؤلفة الأغاني أندرا داي.

أكد نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اعتزازه باستقبال 192 دولة ليلتقي ممثلوها المشاركين في إكسبو 2020 دبي، مستثمرين هذا اللقاء العالمي لوضع الحلول للتحديات العالمية على أساس صلب من التعاون الدولي الذي أثبتت المتغيرات المتسارعة حاجة البشرية له.

وقال نائب رئيس الإمارات -في تصريحات أوردتها وكالة الانباء الإماراتية- اليوم الخميس إن مسيرة عشر سنوات لتنظيم أكبر حدث دولي يمتد لستة أشهر يشارك فيه عدد تاريخي من الدول يصل إلى 192 دولة، هو قمة الفخر الوطني والثقة العالمية بالإمارات، فقد أثبت أبناء الإمارات قدرة استثنائية مرة تلو الأخرى على التفوق في أية مهمة يتصدون لقيادتها خدمة للبشرية في أكثر من مهمة وفي أكثر من موقع، ليثبتوا للعالم أن الإمارات شجرة مثمرة تتسع ظلالها لكل الطامحين بغد أفضل لهذا الكوكب.

زوار معرض إكسبو دبي 2020، وفق مداد نيوز على موعدٍ مع الاستمتاع مع عديد من التجارب التقنية والتكنولوجية المذهلة على هامش فعاليات. نستعرض إليكم مجموعة من أبرز تلك التجارب.

جناح المملكة المتحدة، الواقع في منطقة الفرص، يسلط الضوء على قطاعي الذكاء الاصطناعي والفضاء. والجناح مستوحى من ستيفن هوكينغ، ومن تصميم إيس ديفلين وبتنسيق الذكاء الاصطناعي. ويقدم الجناح «لمحة مذهلة عن المستقبل».

ومن بين التجارب المذهلة أيضاً خلال المعرض، ما يتيحه من «ابتكارات في مجال الرعاية الصحية»، وذلك عبر برنامج أفضل الممارسات العالمية، والذي يتيح للجمهور التعرف إلى حلول للتحديات الصحية العالمية، وطريقة استخدام ممرات الطائرات المسيرة للعمل الإنساني في توصيل الإمدادات الطبية إلى المجتمعات النائية.

«إكسبو دبي»، بحسب قناة «مداد نيوز»، يستضيف أكثر من 200 مشارك من بينهم دول ومنظمات وشركات ومؤسسات تعليمية، في تنظيم عالمي هو الأنجح أعدته دبي ودولة الإمارات، ليكون علامة مضيئة في تاريخ المنطقة ووفرت له كافة الإمكانات ليصبح فصلا جديدا في مسيرة نجاح دولة الإمارات.