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سلمى الشماع: «أنا بيتوتية.. وبعتبر تامر حسني ابني البار»

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سلمى الشماع: «أنا بيتوتية.. وبعتبر تامر حسني ابني البار» سلمى الشماع: «أنا بيتوتية.. وبعتبر تامر حسني ابني البار»

لاقتراحات اماكن الخروج

أكدت الإعلامية سلمى الشماع أن الشهرة ليست على بالها نهائيًا، وأنها ليست منتشرة بل «بيتوتية» إلى حد كبير وخروجاتها محدودة ولا تذهب إلى حفلات عامة وما شابه.

وتابعت الشماع خلال حوارها إلى برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» الذي تقدمه الفنانة منى عبدالغني وهبة الأباصيري وإيمان عز الدين، على قناة «CBC» أنها علمت بناتها الثلاثة أن رأس مال الإنسان هو عمله وأقوى من أي فلوس، مشيرةً إلى أنها لم تحب التمثيل ولم ترى نفسها فيه، ولكنها صنعت أكبر إنجازات في صناعة السينما عبر برنامج «زوم».

وأوضحت أنها كانت تقدم ورش تقديم المذيعين والمذيعات وهذه كانت أسعد أوقات حياتها وتعتبر المتدربين أولادها، معتبرة أن الفنان تامر حسني هو ابنها البار، وحضرت له في بدايته حفلة بمناسبة مرور سنة على إطلاق قناة النيل للمنوعات، حيث كانت في دار الأوبرا وقررت تقديم تامر حسني خلال الحفل وقدمت معه كذلك السيناريست عبدالرحيم كمال.

المصرى اليوم

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