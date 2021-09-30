أخبار عاجلة

"الأمن البيئي" تضبط مخالفيْن يقومان بنقل الرمال وتجريف التربة -
جرعات كورونا المعطاة في المملكة تقترب من 43 مليون جرعة -
مركز حي الشرائع بمكة يقيم أمسية ثقافية بمناسبة يوم المعلم -
"الحبوب" تبدأ صرف مستحقات الدفعة الرابعة عشرة لمزارعي القمح المحلي -
الإحصاء الخليجي: 78 مليون جرعة من لقاح كورونا المعطاة بدول "التعاون" -
مفتي فلسطين يناشد العرب والمسلمين لإنقاذ القدس ويحذر من حرب دينية -
إغلاق مطار « طرابزون » التركي للاشتباه بوجود قنبلة -
بيطري الشرقية: تحصين 53 ألف رأس أغنام ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة -
حملات نظافة حول المدارس في قرى ومدن القليوبية استعدادًا لبدء العام الدراسي (صور) -
ضبط 201 قطعة سلاح نارى ، 288 قضية مخدرات بحوزة171متهم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفى الحسينية المركزي

Print
وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفى الحسينية المركزي وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفى الحسينية المركزي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الخميس، بالمرور على مستشفي الحسينية المركزي، لمتابعة إنتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي، وذلك في إطار المتابعة المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة.


تفقد وكيل الوزارة الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفي، وتم التأكد من تواجد القوي البشرية بأماكن تقديم الخدمة الطبية، وكذلك التأكد من توافر الكميات اللازمة من الأدوية والمستلزمات الطبية، وأطمأن على الخدمة الطبية المقدمة للمرضي بقسم العناية المركزة للقلب والأمراض الباطنية، وقام بمناظرة السجلات الطبية للمرضى للتأكد من تدوين كافة الإجراءات الطبية بها، موجهاً بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضي.


وعقب الزيارة عقد وكيل الوزارة إجتماع مع مدير إدارة المستشفي ،في حضور مدير المستشفيات بالمديرية، ناقش خلالها خطة العمل بالمستشفي، والإجراءات المتبعة لمواجهة الموجة الرابعة من المستجد كوفيد ١٩، وبحث المعوقات التي تؤثر على سير العمل ووضع الحلول المناسبة لها، مشدداً على مدير المستشفي بالمتابعة المكثفة على الأقسام الطبية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال أي مخالفات أو سلبيات.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الصحة الإسرائيلية: 10 وفيات و 2377 إصابة بفيروس كورونا

الصحة الإسرائيلية: 10 وفيات و 2377 إصابة بفيروس كورونا

«الصحة»: تسجيل 788 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و37 حالة وفاة

«الصحة»: تسجيل 788 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و37 حالة وفاة

الصحة الفلسطينية: 18 وفاة و1091 إصابة بفيروس كورونا

الصحة الفلسطينية: 18 وفاة و1091 إصابة بفيروس كورونا

الصحة الإسرائيلية: 12 حالة وفاة و2502 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة الإسرائيلية: 12 حالة وفاة و2502 إصابة جديدة بفيروس كورونا