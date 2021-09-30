وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفى الحسينية المركزي

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الخميس، بالمرور على مستشفي الحسينية المركزي، لمتابعة إنتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي، وذلك في إطار المتابعة المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة.



تفقد وكيل الوزارة الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفي، وتم التأكد من تواجد القوي البشرية بأماكن تقديم الخدمة الطبية، وكذلك التأكد من توافر الكميات اللازمة من الأدوية والمستلزمات الطبية، وأطمأن على الخدمة الطبية المقدمة للمرضي بقسم العناية المركزة للقلب والأمراض الباطنية، وقام بمناظرة السجلات الطبية للمرضى للتأكد من تدوين كافة الإجراءات الطبية بها، موجهاً بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضي.



وعقب الزيارة عقد وكيل الوزارة إجتماع مع مدير إدارة المستشفي ،في حضور مدير المستشفيات بالمديرية، ناقش خلالها خطة العمل بالمستشفي، والإجراءات المتبعة لمواجهة الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩، وبحث المعوقات التي تؤثر على سير العمل ووضع الحلول المناسبة لها، مشدداً على مدير المستشفي بالمتابعة المكثفة على الأقسام الطبية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال أي مخالفات أو سلبيات.