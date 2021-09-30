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إزالة 588 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بنسبة 130٪؜ من الحالات المستهدفة بقنا

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إزالة 588 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بنسبة 130٪؜ من الحالات المستهدفة بقنا إزالة 588 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بنسبة 130٪؜ من الحالات المستهدفة بقنا

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أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة نجحت في إزالة 365 حالة تعد منذ إنطلاق المرحلة الأولى من الموجة 18 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة في الثالث عشر من شهر سبتمبر الجاري.

إزالة التعديات على الاراضي الزراعيه بقنا

وأوضح محافظ قنا، في بيان، الخميس، أن إجمالى حالات التعدى التي تمت إزالتها تخطت الحالات المُستهدفه حيث تم إزالة ٣٦٥ حالة تعدى في حين أن الحالات المستهدف إزالتها ٣٥٧ حالة، مشيرًا إلى أن هذه الإزالات شملت ٢٤١ حالة تعدى بالمبانى على مساحة ١٦٧ الف و٧٧٤ م، و١٢٤ حالة تعدى بالزراعة على مساحة ٣٨٣ فدان و١٠ قراريط، مؤكدا أن جميع مراكز المحافظة شاركت بحملات لإزالة التعديات ضمن الموجة ١٨ بواقع ( ٨٨ حالة بمركز قنا، ٦٠ حالة بمركز قوص، ٤٠ حالة بمركز أبوتشت، ٣٩ حالة بمركز الوقف، ٣٧ حالة بمركز نجع حمادى، ٢٩ حالة بمركز فرشوط، ٢٧ حالة بمركز نقادة، ١٨ حالة بمركز قفط، ١٧ حالة بمركز دشنا).

إزالة التعديات على الاراضي الزراعيه بقنا

وأضاف الداودى أن محافظة قنا دائما ما تحرص على إزالة كافة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية وأراضى طرح النهر سواء بشكل فورى أو من خلال الحملات الدورية، حيث نجحت في إزالة العديد من حالات التعدى وإسترداد مساحات كبيرة من أراضى الدولة خلال موجات إزالة التعديات والتى كانت أخرها الموجة ١٧ والتى نجحت في إزالة ٢٢٣ حالة تعدى على أراضى طرح النهر من إجمالى ١٧٢ حالة مستهدفة بنسبة ١٣٠٪؜ .

إزالة التعديات على الاراضي الزراعيه بقنا
إزالة التعديات على الاراضي الزراعيه بقنا

وتابع محافظ قنا أن هناك تنسيق مستمر مع كافة الأجهزة المعنية على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام وكذا غرف العمليات الفرعية بجميع الوحدات المحلية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات اللجنة العليا لاسترداد الأراضى، مشددا على الأجهزة التنفيذية بعدم السماح بعودة التعديات التي تتم إزالتها مرة أخرى والقيام بحملات مفاجئة للمتابعة الدورية والرصد الفورى لأى حالات تعدى جديدة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتعديين .

المصرى اليوم

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