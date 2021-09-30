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تسليم جوائز للفائزين فى مسابقة جمال الخيول العربية بمهرجان الشرقية

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تسليم جوائز للفائزين فى مسابقة جمال الخيول العربية بمهرجان الشرقية تسليم جوائز للفائزين فى مسابقة جمال الخيول العربية بمهرجان الشرقية

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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن مهرجان الشرقية للخيول العربية يعد فرصة رائعة للإستمتاع بمشاهدة الخيول العربية الأصيلة المشاركة في مسابقتي الجمال والأدب ،والتي تعد من أجمل وأمهر الخيول في ، وذلك تحت إشراف لجنة تحكيم متخصصة من أشهر الحكام في مصر، لتمثل بذلك محاولة جادة لمحافظة الشرقية، لعودة مهرجان الخيول العربية على خريطة السياحة العالمية .

وكان محافظ الشرقيه قد أناب الدكتور أحمد عبدالمعطي نائب المحافظ ،وسعد الفرماوي السكرتير العام، لتسليم الجوائز «مجسم لحصان جامح»، للفائزين في مسابقة جمال الخيول، والتي بدأت اليوم بمشاركة ٧٦ حصان عربي من مختلف محافظات الجمهورية.

وأعلنت لجنة التحكيم النتائج النهائية للمجموعات المشاركة في مسابقة جمال إناث الخيول العربية على النحو التالي: المجموعة الأولى (أ) مهرات عمر سنة، فازت المهرة لبنان رباب بالمركز الأول، وجاءت المهرة ضحى رباب بالمركز الثاني، وفازت المهرة مارينا الهلالي بالمركز الثالث، وفازت سلمي البا بالمركز الرابع، وجاءت المهرة سجده دره بالمركز الخامس.

و المجموعة الأولى (ب) جاءت المهرة إخلاص الإخلاص في المركز الأول، وجاءت المهرة سلمي خيرت في المركز الثاني، وفازت المهرة أميرة لارا بالمركز الثالث، وفازت المهرة همس مقلد بالمركز الرابع وفازت المهرة غادة مهر بالمركز الخامس .

والمجموعة الثانية (أ) مهرات عمر سنتين فازت المهرة منيرة رباب بالمركز الأول، والمهرة عبير رباب بالمركز الثاني ،والمهرة روان رباب بالمركز الثالث ،والمهرة رندا آل لاشين بالمركز الرابع، وجاءت المهرة ثنيه البستاني في المركز الخامس.

والمجموعة الثانية (ب) فازت المهرة رجاء رباب بالمركز الأول، والمهرة رغد بسيوني بالمركز الثاني ،والمهرة دينا ابو عطوان بالمركز الثالث ،والمهرة شمس اليسر بالمركز الرابع، وجاءت المهرة جوهرة خيرت في المركز الخامسة

والمجموعة الثالثة عمر ٣ سنوات فازت المهرة نور الصافنات بالمركز الأول، والمهرة تمارا الجمال بالمركز الثاني، والمهرة فرحة مهر لايف بالمركز الثالث ،والمهرة هايا بسيوني بالمركز الرابع، وجاءت المهره تاليا الصافنات بالمركز الخامس.

المصرى اليوم

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