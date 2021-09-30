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مجلس جامعة بنها يستعرض مشروع مركز تدريب وإبداع الرقمية

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مجلس جامعة بنها يستعرض مشروع مركز تدريب وإبداع مصر الرقمية مجلس جامعة بنها يستعرض مشروع مركز تدريب وإبداع الرقمية

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استعرض مجلس جامعة بنها، برئاسة الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها، مشروع إنشاء مركز تدريب وإبداع الرقمية. ووجه رئيس الجامعة، في الجلسة التي عقدت بحضور الدكتور ناصر الجيزاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وشيرين شوقى أمين عام المجلس وعمداء الكليات وأعضاء المجلس، الشكر للدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها السابق، والدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، لدورهما في توقيع بروتوكول البدء في تنفيذ المشروع، كما وجه الشكر للدكتور السيد على القائم بأعمال عميد كلية الهندسة ببنها المساهمة في إعداد الرسومات الخاصة بالمشروع.


واستمع المجلس إلى شرح الدكتور محمد سعيد المستشار الهندسي لرئيس الجامعة حول طبيعة مشروع مركز تدريب وإبداع مصر الرقمية والذي يأتي تنفيذا للمبادرة الرئاسية لإنشاء مراكز تدريب وإبداع مصر الرقمية داخل الجامعات المصرية وفي ضوء استراتيجية الدولة واهتمامها بالتحول الرقمي وخلق وإعداد الكوادر البشرية في المجالات التكنولوجية المختلفة فيما يساهم في إتاحة فرص عمل جديدة وتمكين الشباب بمهارات متطلبات المستقبل.


ويقام المشروع على مساحة 3 آلاف متر مربع ويتكون من ارضى و3 أدوار بتمويل 100 مليون جنيه من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتنفيذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

المصرى اليوم

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