المنسيون في الغناء العربي

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كل جيلنا تقريبا والذى يسبقه، شاهد فيلم شارع الحب والمعركة التى دارت بين كريمة وميرفت على ذقن الأستاذ عبدالمنعم، وحتى اليوم، نضحك عندما نتذكر جد كريمة عندما يجبر عبدالحليم أن يغنى له موال الشيخ الصفتى، ويقول فيه «بالذى أسكر من عرف اللمى.. كان بحاله جت له بلوة من السما.. والذى أجرى دموعى عندنا كان حيبعتنى لأقرب محكمة»...

غلاف كتاب «المنسى فى الغناء العربى»

من هو الصفتى.. وماذا حدث له، ومن هم عمالقة الغناء العربى من هذا الجيل.. أسئلة يرد عنها كتاب «المنسى فى الغناء العربى»، للكاتب الأردنى زياد عساف، الصادر عن الهيئة العامة للكتاب.

زياد عساف

من هو زياد عساف

زياد عساف كاتب أردنى، ومهندس ترميم تراث معمارى يقول: «إن الموسيقى ترمم الروح، كما أن الهندسة ترمم المبانى وتحافظ عليها، ويؤكد أن الفنان الحقيقى يجب أن يكون دارسا وعاملا فى مجال آخر، حتى يستطيع الإنفاق على نفسه، وألا يضطر لتقديم أعمال فنية لا يرضى عنها.

أم كلثوم - صورة أرشيفية

الكاتب الأردنى قدم مجهودا بحثيا كبيرا فى كتابه، يؤكد من خلاله أن هناك عددا كبيرا من المبدعين قدموا عصارة فكرهم كى يحافظوا على الأغنية العربية فى وقت كانت هناك مساع لعزلها عن الهوية العربية بسبب انتشار الموسيقى التركية والأجنبية، فى القرن التاسع عشر.

أحمد شوقى

يضيف «عساف» أنه رغم ما قدمه رواد الموسيقى والغناء العربى إلا أن نسبة كبيرة منهم ضاعوا، حتى إن أغنياتهم التى استمرت حتى اليوم تم تسجيلها بأصوات غيرهم.

عبدالحليم حافظ - صورة أرشيفية

ويؤكد «عساف» أنه لابد من عودة الحق لأصحابه لنخرج من حالة الإسفاف التى وصلت لها الأغنية العربية، التى سيؤدى استمرارها إلى إفساد الذوق الإنسانى وإفساد معنى الوطن والدين والقيم والأخلاق وسيصل بنا لأن نتوقف عن بناء مجتمعاتنا.

الشيخ سيد الصفتى

وفى الجزء الثانى من الكتاب يقدم عساف 60 رائدا من رواد الفن.

وفى كل حكاية من الحكايات الـ60، سعى «عساف» لأن يخرج عن سيرتهم الذاتية، ورصد العادات المجتمعية المسيطرة فى ذلك الوقت، والحالة الغنائية فى عهده، مثل حديثه عن فنانين أتقنوا اللهجات العربية وغنائهم بها وحركة التنقل بين الدول بالنسبة للفنانين وشهرتهم فى بلدان غير بلدانهم.

الموسيقار محمد عبدالوهاب - صورة أرشيفية

ويقدم عساف مجموعة من الاقتراحات لاستعادة الأغنية العربية، التى تعتبر أسمى مظاهر التحضر والرقى للأمم والشعوب، وأهمها تخصيص مقررات لتعليم أحكام تجويد القرآن فى معاهد الموسيقى لأنها تبرز مخارج الحروف وتقوى أصوات المطربين، كى نرجع بالأغنية من فكرة أنها تتكلم عن المتعة، إلى التعبير عن مشاعر الناس البسطاء وحياتهم، فتعبر عن الفلاح والجندى وتغنى للأب والأم والأخ والأخت، وتغنى للدكتور والسواق، وترسخ ذاكرة المكان والأحياء، كما تطالب بالحفاظ على تراث المطربين لأن أغلبه موجود فى شركات الأسطوانات الأجنبية.

الشيخ سيد الصفتى

غنى له عبدالحليم مرتين تحت تهديد السلاح، هكذا عرفناه، لكنه فنان ذو تاريخ عظيم وقد أطلق عليه لقب «المطرب الأمين»، البعض يرى أن «الصفتى» يعود إلى كونه من قرية صفت التراب فى طنطا أو صفت اللبن فى الجيزة، وقد ولد سنة 1867 وقد بدأ حياته قارئ قرآن ومنشد ابتهالات دينية.

سجل الصفتى 400 أسطوانة وكان مقرئا ومداحا للرسول وقد كون ثروة هائلة ضاعت كلها.

كان يبدأ حفلاته بقراءة القرآن ثم الابتهالات دينية ومدح للرسول وينهى حفلاته بالأغانى الرومانسية، وبعد الهجوم عليه كونه مطربا رومانسيا قرر أن يتفرغ للموسيقى الرومانسية ووصل به حاله وحب الناس له إلى أنه لم يكن ينام سوى ساعتين فقط، ووصل سعر أسطوانته الواحدة لجنيه دهب.

ويحكى زياد عساف فى كتابه أن من حب الناس للصفتى ولأغانيه كان هناك من يمشى بالجرامافون على الحنطور، فيه أسطوانة الصفتى، ومن يرد الاستماع إليه عليه أن يدفع أجر ذلك.

صاحب «لما بدا يتثنى.. أمان أمان أمان» و«أشكو لمين ذل الهوى» و«أعشق بروحى مليك الجمال»، كان معروف كرهه الشديد لعبدالوهاب لدرجة إنه كان بيقطع تسجيله للأسطوانات ويوجه رسالة تحد لعبدالوهاب إذا كان يقدر يغنى زيه.

حياة الصفتى الذى أطلقوا عليه لقب المطرب الأمين، لأنه كان بيحافظ على اللحن جدا ومبيخرجش عنه انتهت بسبب التحدى لأنه فى أول مرة سافر سوريا واللى كانوا أهلها بيحبوا صوته جدا وبيتخيلوه ضخم من ضخامة صوته، سمع فى أول حفلة له فيها إنهم محبوش شكله وإنه إزاى جسمه الضعيف ده يكون له صوت بالقوة دى فقرر يتحفهم فى الحفلتين اللى بعدها وبعدها قرر يرجع لمصر لكن بدل ما يرجع اتمسك بيه أهل سوريا وفضل يعمل حفلات يومية لمدة 5 سنين.

بعد 5 سنين رجع لمصر لقى الحال اتغير وعبدالوهاب بقى النجم الأول وكمان بقى فى أشكال جديدة من الغنا مقدرش يدخل معركة ميكونش فيها الأول فدخل فى دوامة الشرب، وصوته اتغير فدخل فى دوامة اكتئاب شديدة مخرجش منها إلا وهو مفلس ومعهوش ولا جنيه.

قرر الصفتى إنه يرجع لبلده فى طنطا عند أخته اللى اشترطت عليه إنه ينسى الغنا تماما ويبطل شرب وفعلا فضل عندها لحد ما مات.

حدوتنا التانية هى زعيمة بولاق، رغم أنها من الجمالية واللى كانت سبب خناقة وزعل بين أحمد شوقى بيك وأم كلثوم.

ملك واللى مسرحها النهارده موجود باسمها مسرح أوبرا ملك، واللى بيقدم الموهوبين فى مسرح الشباب.

ملك أو زينب محمد الجندى، ولدت سنة 1902، واتوفت سنة 1983، كانت بتحب منيرة المهدية وبتعشق الموسيقى بدأت تحيى ليالى الأفراح وهى عندها 10 سنين وكانت بتقلد سلطانة الطرب منيرة وعلشان هى جميلة وصوتها حلو دربها الموسيقار محمد القصبجى على العود.

وتمر بيها السنين فتكون من المطربات القليلات جدا اللى بتلحن لنفسها.

ملك احترفت الغناء فى بداية العشرينات وكانت بتطلع تغنى بين فصول المسرحيات فى فرقة عكاشة وبعد كده بدأت تمثل على المسرح مع الغنا لحد ما قررت يبقى عندها فرقة موسيقية خاصة بيها تشارك فيها فى الحفلات.

وفى الأربعينات قررت ملك يكون لها مسرحها الخاص وبنته وسمته «مسرح أوبرا ملك» فكانت بتمثل وتلحن وتغنى قدمت مسرحية عروس النيل وروميو وجولييت وليالى شهرزاد وغيرها كتير لدرجة إن الملك فاروق كان بيحضر مسرحياتها.

قال لها أحمد شوقى «يا حلوة الوعد ما انساك ميعادى.. عز الهوى أم كلام الشامت العادى.. كيف انخدعت بحسادى وما نقلوا.. إنت التى خلقت عيناك حسادى».

لما مجتش معادها معاه ومع عبدالوهاب.

ومن جمال الكلمات طلبت أم كلثوم إنها تغنيها لكن شوقى قال إنها لملك وكان نتيجة رفضه إن زعلت أم كلثوم من شوقى وقاطعوا بعض.

ملك اللى اتحرق مسرحها، أثناء حريق القاهرة، كانت مطربة معروفة مش بس فى مصر لكن فى العالم العربى كله ولحد قريب جدا إخواتنا فى العراق كانوا بيصحوا على صوة أغنيتها «صباح الخير يا لولا»، صراعها مع أم كلثوم كان سبب فى نسيانها رغم إنها كان لها ليلة الأحد الأول من كل شهر بتطلع فيه من الإذاعة المصرية.

وكمان كان لها دور وطنى فى إنها كانت بتتبرع بربع قيمة حفلاتها لثورة 52 ودعم التسليح.

ومع الوقت حست إن الجمهور مبقاش يحب أغانيها وبيفضل الأغانى الجديدة والناس مبقتش تحب المسرح الغنائى؛ فقررت تبعد وتعيش فى بيتها مع العود اللى فضلت تعزف عليه لحد ما كان عندها 90 سنة.

ملك غنت «مين اللى قال إن إحنا اتنين وياورد أنا فى انتظارك، ولحن لها الشيخ زكريا أحمد والقصبجى والموجى ومثلت فيلم واحد، (عودة إلى الريف)، سنة 1939 وحاولت تنتج فيلم «عبيد الدهب» لكن مكملش.

ملك كان نفسها أغانيها تتجمع ويتعاد تسجيلها وتوزيعها أو يتبنى مسرحها مرة تانية، للأسف ماتت قبل ما تشوف مسرحها يبرجع للنور وبيقدم ورش تدريبية للشباب الموهوبين فى التمثيل والغنا والأوبريت.

وإحنا النهارده بنطالب بجمع ألحانها وأغانيها لإنه مش معقول العالم العربى فاكرها وإحنا لسه بنتعرف عليها.