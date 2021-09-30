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أوبر تعلق الخدمة في إحدى العواصم الأوربية لأول مرة

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أوبر تعلق الخدمة في إحدى العواصم الأوربية لأول مرة أوبر تعلق الخدمة في إحدى العواصم الأوربية لأول مرة

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علقت شركة أوبر خدماتها في العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم الخميس، معلنة انضمامها بتعليق غير مسبوق لخدماتها إلى سائقيها المحتجين.

وحسب بيان نشرته رويترز قالت الشركة إن لائحة يرجع تاريخها إلى عام 1995 تحظر على السائقين استخدام الهواتف المحمولة، مما يعني أن أولئك الذين يستخدمون تطبيق أوبر لنقل العملاء إلى وجهتهم يخاطرون بفقدان سياراتهم.

وقالت أوبر «هذا غير مقبول في 2021» مضيفة أن القطاع ينتظر سبع سنوات لإجراء إصلاحات.

وقد أرسلت الشركة رسالة بريد إلكتروني لعملائها، تؤكد أن خدماتها لن تكون متاحة لمدة ثلاث ساعات، لأن حكومة بروكسل لم تقدم خطة إصلاح قبل الصيف، على عكس التزامها بذلك.

وقالت أوبر إن التعليق «استثنائي وغير مسبوق» في أوروبا وأنه يدعم 2000 سائق مستقل يستخدمون التطبيق بشكل يومي والذين «يخشون على عملهم ويقلقون على مستقبلهم».

وخلال فترة التعليق، قاد المئات من سائقي أوبر سياراتهم في موكب عبر وسط بروكسل إلى مكتب رئيس الوزراء الإقليمي، الذي التقى بوفد منهم.

وكانت حكومة بروكسل قد أكدت أنها صاغت مشروع قانون يوم الثلاثاء الماضي، لإصلاح قواعد خدمات سيارات الأجرة ونقل الركاب.

المصرى اليوم

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