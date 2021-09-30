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البرهان يشيد بأداء دائرة مكافحة الإرهاب لدى جهاز المخابرات السودانية

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البرهان يشيد بأداء دائرة مكافحة الإرهاب لدى جهاز المخابرات السودانية البرهان يشيد بأداء دائرة مكافحة الإرهاب لدى جهاز المخابرات السودانية

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قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، اليوم الخميس، إن جهاز المخابرات العامة «سيظل شوكة تتكسر عندها كل مؤامرات الإرهابيين المتآمرين على أمن البلاد».

وأضاف خلال زيارته مقر جهاز المخابرات أن «البلاد لا يمكن أن تستغني عن جهاز مخابراتها وكل منسوبيه الذين لا حزب لهم سوى الوطن»، موضحا أن «شباب الجهاز الذين استشهدوا آثروا أن يكون عدد الشهداء خمسة بدلا من أن تفقد البلاد آلاف الأرواح».

وثمن البرهان دور الجهاز في حماية البلاد، مشددا على ضرورة «المضي قدما دون تردد أو تخاذل أو تراجع».

كما أشاد بأداء دائرة مكافحة الإرهاب وأكد متابعته اللصيقة لكافة أعمال الجهاز و«أدواره الوطنية المشهودة في كافة أرجاء البلاد».

يذكر أن مداهمة لخلية تابعة لتنظيم «داعش» في الخرطوم أدت يوم الثلاثاء إلى مقتل خمسة من أفراد جهاز المخابرات السوداني في أول مرة تؤكد فيها السلطات عن استهداف عناصر من التنظيم، فيما كشفت السلطات أن المداهمة أسفرت عن القبض على 11 من الإرهابيين من جنسيات مختلفة.

المصرى اليوم

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