حمدوك: لدى السودان الفرصة للعودة نحو النمو القوي وملتزمون بالسلم والديمقراطية

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قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إن لدى بلاده الفرصة للعودة "نحو طريق النمو القوي"، وأكد العزم على تحقيق سلم دائم وتنمية مستدامة وديمقراطية "ترقى إلى آمال وتطلعات الشعب".

وفي كلمة بمناسبة زيارة رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس للسودان، وإلقائه خطابه السنوي من قاعة الصداقة في السودان، ثمّن حمدوك دعم المجتمع الدولي والبنك الدولي بالوصول إلى نقطة إعفاء الدين، وكذلك تمويل البنك الدولي لمشروعات بقيمة 2 مليار دولار في مجالات الصحة، المياه، الطاقة، وغيرها.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن حمدوك أن اقتصاد بلاده إلى إصلاح عميق ومؤسس، وأشار إلى أن السودان يمتلك كثيرا من الموارد، إذ يمتلك 10 في المئة من المساحات الصالحة للزراعة فضلا عن وجود رأس المال البشري والثروة الحيوانية الكبيرة.

وحسب "سونا" فإن حمدوك "جدد التأكيد والعزم على تحقيق سلم دائم وتنمية مستدامة وديمقراطية ترقى لآمال وتطلعات الشعب وكذلك تحقيق العدل والمساءلة والاستقرار بالإقليم".

وقال إن الإصلاحات الاقتصادية التي تم اتخاذها مؤخرا عملت على خفض معدل التضخم، واستقرار العملية الوطنية في مواجهة العملات الأجنبية.