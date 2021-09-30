أخبار عاجلة

"الأمن البيئي" تضبط مخالفيْن يقومان بنقل الرمال وتجريف التربة -
جرعات كورونا المعطاة في المملكة تقترب من 43 مليون جرعة -
مركز حي الشرائع بمكة يقيم أمسية ثقافية بمناسبة يوم المعلم -
"الحبوب" تبدأ صرف مستحقات الدفعة الرابعة عشرة لمزارعي القمح المحلي -
الإحصاء الخليجي: 78 مليون جرعة من لقاح كورونا المعطاة بدول "التعاون" -
مفتي فلسطين يناشد العرب والمسلمين لإنقاذ القدس ويحذر من حرب دينية -
إغلاق مطار « طرابزون » التركي للاشتباه بوجود قنبلة -
بيطري الشرقية: تحصين 53 ألف رأس أغنام ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة -
حملات نظافة حول المدارس في قرى ومدن القليوبية استعدادًا لبدء العام الدراسي (صور) -
ضبط 201 قطعة سلاح نارى ، 288 قضية مخدرات بحوزة171متهم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. المصرى اليوم

حمدوك: لدى السودان الفرصة للعودة نحو النمو القوي وملتزمون بالسلم والديمقراطية

Print
حمدوك: لدى السودان الفرصة للعودة نحو النمو القوي وملتزمون بالسلم والديمقراطية حمدوك: لدى السودان الفرصة للعودة نحو النمو القوي وملتزمون بالسلم والديمقراطية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إن لدى بلاده الفرصة للعودة "نحو طريق النمو القوي"، وأكد العزم على تحقيق سلم دائم وتنمية مستدامة وديمقراطية "ترقى إلى آمال وتطلعات الشعب".

وفي كلمة بمناسبة زيارة رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس للسودان، وإلقائه خطابه السنوي من قاعة الصداقة في السودان، ثمّن حمدوك دعم المجتمع الدولي والبنك الدولي بالوصول إلى نقطة إعفاء الدين، وكذلك تمويل البنك الدولي لمشروعات بقيمة 2 مليار دولار في مجالات الصحة، المياه، الطاقة، وغيرها.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن حمدوك أن بلاده إلى إصلاح عميق ومؤسس، وأشار إلى أن السودان يمتلك كثيرا من الموارد، إذ يمتلك 10 في المئة من المساحات الصالحة للزراعة فضلا عن وجود رأس المال البشري والثروة الحيوانية الكبيرة.

وحسب "سونا" فإن حمدوك "جدد التأكيد والعزم على تحقيق سلم دائم وتنمية مستدامة وديمقراطية ترقى لآمال وتطلعات الشعب وكذلك تحقيق العدل والمساءلة والاستقرار بالإقليم".

وقال إن الإصلاحات الاقتصادية التي تم اتخاذها مؤخرا عملت على خفض معدل التضخم، واستقرار العملية الوطنية في مواجهة العملات الأجنبية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«لجان الشيوخ».. «مسلم» رئيسا لـ«الإعلام والثقافة» و«سري الدين» لـ«الاقتصادية»

«لجان الشيوخ».. «مسلم» رئيسا لـ«الإعلام والثقافة» و«سري الدين» لـ«الاقتصادية»

مدبولى: هدفنا خلال الفترة القادمة الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ورفع مستوى البنية التحتية

مدبولى: هدفنا خلال الفترة القادمة الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ورفع مستوى البنية التحتية

"سدايا" تُطلق برنامج البيانات اقتصاد المستقبل لتطوير الكفاءات الحكومية

"سدايا" تُطلق برنامج البيانات اقتصاد المستقبل لتطوير الكفاءات الحكومية

بعد عطل الفيسبوك.. خبير اقتصادي : هناك ارتباط بين الانسان والسوشيال ميديا في كل شي

بعد عطل الفيسبوك.. خبير اقتصادي : هناك ارتباط بين الانسان والسوشيال ميديا في كل شي