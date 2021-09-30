أخبار عاجلة

"الأمن البيئي" تضبط مخالفيْن يقومان بنقل الرمال وتجريف التربة -
جرعات كورونا المعطاة في المملكة تقترب من 43 مليون جرعة -
مركز حي الشرائع بمكة يقيم أمسية ثقافية بمناسبة يوم المعلم -
"الحبوب" تبدأ صرف مستحقات الدفعة الرابعة عشرة لمزارعي القمح المحلي -
الإحصاء الخليجي: 78 مليون جرعة من لقاح كورونا المعطاة بدول "التعاون" -
مفتي فلسطين يناشد العرب والمسلمين لإنقاذ القدس ويحذر من حرب دينية -
إغلاق مطار « طرابزون » التركي للاشتباه بوجود قنبلة -
بيطري الشرقية: تحصين 53 ألف رأس أغنام ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة -
حملات نظافة حول المدارس في قرى ومدن القليوبية استعدادًا لبدء العام الدراسي (صور) -
ضبط 201 قطعة سلاح نارى ، 288 قضية مخدرات بحوزة171متهم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

النائب العام يعلن مسميات النيابات بعد تغييرها

Print
النائب العام يعلن مسميات النيابات بعد تغييرها النائب العام يعلن مسميات النيابات بعد تغييرها

النائب العام يعلن مسميات النيابات بعد تغييرها

‏‎دشن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب مجموعة من النيابات الجديدة التي أضيفت لأول مرة لمنظومة النيابات القائمة في جهاز النيابة العامة، وهي نيابة النقض، ونيابة الاستئناف، بعد اعتمادها من مجلس النيابة العامة.

‏‎ كما أعلن معاليه خلال الاجتماع السنوي لنيابات المملكة المنعقد في محافظة ينبع هذا اليوم الخميس عن المسميات الجديدة للفروع والدوائر بعد تغيير مسمياتها وهي نيابة المرور، ونيابة البيئة، ونيابة الإتجار بالأشخاص، ونيابة الجرائم المعلوماتية، ونيابة الآداب العامة، ونيابة الأموال، ونيابة الأسرة والأحداث، ونيابة المخدرات، ونيابة الجرائم الاقتصادية، ونيابة الجرائم الماسة بالثقة العامة، ونيابة الأمن الوطني، ونيابة الاعتداء على الأشخاص، ونيابة التعاون الدولي، نيابة الادعاء العام، نيابة الرقابة على السجون، نيابة التفتيش.
‏‎وتهدف النيابة العامة من خلال هذه الخطوة إلى مواكبة التطوير الذي تشهده المملكة على المستويات كافة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠، واستمراراً لوتيرة التحديث في أجهزة النيابة العامة في ظل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الأمن البيئي" تضبط مخالفيْن يقومان بنقل الرمال وتجريف التربة

"الأمن البيئي" تضبط مخالفيْن يقومان بنقل الرمال وتجريف التربة

جرعات كورونا المعطاة في المملكة تقترب من 43 مليون جرعة

جرعات كورونا المعطاة في المملكة تقترب من 43 مليون جرعة

مركز حي الشرائع بمكة يقيم أمسية ثقافية بمناسبة يوم المعلم

مركز حي الشرائع بمكة يقيم أمسية ثقافية بمناسبة يوم المعلم

"الحبوب" تبدأ صرف مستحقات الدفعة الرابعة عشرة لمزارعي القمح المحلي

"الحبوب" تبدأ صرف مستحقات الدفعة الرابعة عشرة لمزارعي القمح المحلي