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أنس جابر تفوز على الأمريكية جيسيكا بيجولا فى بطولة شيكاغو للتنس

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أنس جابر تفوز على الأمريكية جيسيكا بيجولا فى بطولة شيكاغو للتنس أنس جابر تفوز على الأمريكية جيسيكا بيجولا فى بطولة شيكاغو للتنس

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حققت التونسية أنس جابر المصنفة 16 عالميا، فوزا صعبا مساء اليوم الخميس، على الأمريكية جيسيكا بيجولا المصنفة 24 عالميا.

وفازت أنس على نظيرتها الأمريكية في الدور ثمن النهائي لبطولة شيكاغو (500 نقطة)، بمجموعتين لمجموعة واحدة، بعد ساعة و34 دقيقة، ولم تدخل أنس اللقاء جيدا وارتكبت العديد من الأخطاء، ما سهل مهمة بيجولا للفوز بالمجموعة الأولى 6-1.

وفي المجموعة الثانية، ردت أنس جابر بقوة فتقدمت 3-0، قبل أن تقلص الأمريكية الفارق لكنها لم تصمد طويلا أمام نجمة التنس التونسية، التي فازت بالمجموعة 6-2.

وتواصلت سيطرة التونسية في المجموعة الثالثة، والتي أنهتها لصالحها بنتيجة 6-3، لتتأهل لربع نهائي بطولة شيكاغو، وتوقف مغامرة صاحبة الأرض.

المصرى اليوم

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