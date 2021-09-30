الأهلي يهزم المعادي 33-21 في دوري اليد

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فاز فريق الأهلي لكرة اليد بقيادة مديره الفني طارق محروس، على نظيره المعادي بنتيجة (33-21)، مساء اليوم الخميس، في الجولة الخامسة من دوري المحترفين للموسم الجديد (2021-2020).

وانتهى الشوط الأول بتقدم المارد الأحمر بنتيجة (16-10)، قبل أن يوسع الفارق خلال أحداث الشوط الثاني، وسيطر لاعبو الأهلي على اللقاء منذ بدايته وحتى نهايته، علما بأن المباراة أقيمت على صالة الأمير عبدالله الفيصل بأهلي الجزيرة.

الجدير بالذكر أن الزمالك هو حامل لقب دوري محترفين اليد من الموسم الماضي، بعدما فاز على الأهلي في مباراة فاصلة بينهما.وكان «رجال يد الأهلي» قد بدأ مشواره في بطولة الدوري بالفوز على فريق البنك الأهلي بنتيجة ٣١-٢٨، ثم تغلب على فريق ٦ أكتوبر بنتيجة ٤٣-٣٢، ثم خسر أمام الزمالك بنتيجة ٣٢-٢٧، ثم حقق الفوز على فريق الجزيرة بنتيجة ٤١-٢٥.