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النائب العام يأمر بإنشاء نيابات لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية

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النائب العام يأمر بإنشاء نيابات لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية النائب العام يأمر بإنشاء نيابات لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية

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أصدر المستشار النائب العام اليوم الخميس ا قرارًا بإنشاء «نيابات مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية» بمقر كل نيابة استئناف على مستوى الجمهورية؛ لتختص بالتحقيق والتصرف في الجرائم المنصوص عليها في قوانين: تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، ومكافحة الاتجار في البشر، ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، وما يرتبط بها ارتباطًا لا يقبل التجزئة من جرائم أخرى.
هذا، وتضمن القرار إخطار إدارة التعاون الدولي وتنفيذ الأحكام ورعاية المسجونين بمكتب النائب العام بتلك التحقيقات عند بدئها لتتولى متابعتها والتوجيه لإنجازها وفق المعايير والآليات الدولية، على أن تختص الإدارة بالتحقيق والتصرف فيما يقع في كافَّة أنحاء جمهورية العربية من تلك الجرائم متى كانت ذات طابع عبر وطني.

يأتي ذلك في إطار حرص النيابة العامة على تعزيز تصديها لجرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية مواكبةً للمساعي الدولية في هذا الشأن؛

المصرى اليوم

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