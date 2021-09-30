بلدية بيشة تنهي أعمال 6 حدائق جديدة بالمحافظة

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بمساحة تتجاوز ١٠٠ ألف متر مربع

أنهت بلدية بيشة، أعمال إنشاء ست حدائق جديدة، وسط المحافظة، ومركز الدحو والعطف، وحي الحرف السكني، بمساحة تتجاوز ١٠٠ ألف متر مربع.

كما أنهت إعادة وتأهيل وزراعة مسطحات خضراء لعدد أربع حدائق، بمساحة تتجاوز ٥٠ ألف متر مربع، والتي تأتي ضمن خطة البلدية لأنسنة المدن، وبرنامج جودة الحياة.

وأوضح رئيس بلدية بيشة، علي بن سعيد آل جلبان، أن نسبة الإنجاز بلغت 100%، لـست حدائق بمحافظة بيشة: "حديقة الروضة، وحي الخالدية، وجنوب المدينة، الحرف، الدحو، العطف".

وقال، إن إجمالي مساحتها تتجاوز مئة ألف متر مربع، تتضمن مسطحات خضراء، كما تم تضمين ألعاب أطفال، وألعاب قوى، وملاعب كرة قدم ودورات مياه، وممرات مشي إجمالي أطوالها بلغت أربعة آلاف متر طولي.

وأضاف "آل جلبان"، أن البلدية تسعى لتضمين مثل هذه الحدائق حتى تتم الاستفادة منها من المرتادين.

وأكد حرص البلدية على توفير كل ما يهيئ الأجواء المناسبة للمواطنين والمقيمين للراحة والاستجمام، ضمن برامج تهدف إلى تحسين جودة الحياة، مع مراعاة ذوي الإعاقة في مثل هذه المشروعات بهدف دمجهم في المجتمع عبر توفير الوسائل التي تساعدهم على الاستفادة منها، والتي تأتي ضمن برامج أنسنة المدن وجودة الحياة، وبما يتوافق مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ .