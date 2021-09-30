أخبار عاجلة

"الأمن البيئي" تضبط مخالفيْن يقومان بنقل الرمال وتجريف التربة -
جرعات كورونا المعطاة في المملكة تقترب من 43 مليون جرعة -
مركز حي الشرائع بمكة يقيم أمسية ثقافية بمناسبة يوم المعلم -
"الحبوب" تبدأ صرف مستحقات الدفعة الرابعة عشرة لمزارعي القمح المحلي -
الإحصاء الخليجي: 78 مليون جرعة من لقاح كورونا المعطاة بدول "التعاون" -
مفتي فلسطين يناشد العرب والمسلمين لإنقاذ القدس ويحذر من حرب دينية -
إغلاق مطار « طرابزون » التركي للاشتباه بوجود قنبلة -
بيطري الشرقية: تحصين 53 ألف رأس أغنام ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة -
حملات نظافة حول المدارس في قرى ومدن القليوبية استعدادًا لبدء العام الدراسي (صور) -
ضبط 201 قطعة سلاح نارى ، 288 قضية مخدرات بحوزة171متهم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"هلال الشمالية" ينفذ تجربة فرضية انهيار مبنى تحت الإنشاء

Print
تهدف إلى تدريب الأخصائيين والمسعفين

نفذت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الحدود الشمالية فرضية انهيار مبنى تحت الإنشاء وحدوث إصابات، في مدينة عرعر، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالمنطقة.

تمثلت الفرضية في ورود بلاغ من أحد المواطنين لمركز عمليات الهلال الأحمر السعودي 997، بوجود انهيار مبنى تحت الإنشاء عند الساعة العاشرة صباحاً، وعلى الفور تم توجيه فرق إسعافية من الهلال الأحمر لمباشرة الحادث.

وأوضح مدير فرع الهيئة في منطقة الحدود الشمالية الدكتور ثامر إسماعيل يتيم، أن الفرضية تم تنفيذها للوقوف على حالة الاستعداد لدى الفرق الإسعافية بالمنطقة في حالة انهيار مبنى -لا قدر الله- مع وجود إصابات متعددة، إضافة إلى تدريب الأخصائيين والمسعفين من منسوبي الهيئة على التعامل الأمثل، وكانت تجربة مفيدة وناجحة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الأمن البيئي" تضبط مخالفيْن يقومان بنقل الرمال وتجريف التربة

"الأمن البيئي" تضبط مخالفيْن يقومان بنقل الرمال وتجريف التربة

جرعات كورونا المعطاة في المملكة تقترب من 43 مليون جرعة

جرعات كورونا المعطاة في المملكة تقترب من 43 مليون جرعة

مركز حي الشرائع بمكة يقيم أمسية ثقافية بمناسبة يوم المعلم

مركز حي الشرائع بمكة يقيم أمسية ثقافية بمناسبة يوم المعلم

"الحبوب" تبدأ صرف مستحقات الدفعة الرابعة عشرة لمزارعي القمح المحلي

"الحبوب" تبدأ صرف مستحقات الدفعة الرابعة عشرة لمزارعي القمح المحلي