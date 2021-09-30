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ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي

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ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي
استعرضا العلاقات بين البلدين وفرص تطويرها وتنميتها

ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات بين البلدين وفرص تطويرها وتنميتها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، بالإضافة إلى بحث عدد من قضايا ومستجدات الأحداث في المنطقة.
كما تم خلال الاتصال، الاتفاق على أهمية الحفاظ على السلام في المنطقة ودعم الجهود الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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