"القويحص" يعد بنقل بلدية جنوب مكة إلى مخططات ولي العهد

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تقع بعيدًا عن المخططات التي أُنشئت من أجلها منذ 4 سنوات

أكد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص أن استحداث بلدية "جنوب مكة" الفرعية، يأتي تماشياً مع المتغيرات التنموية والتطور العمراني والحضري الذي تشهده مكة المكرمة في نطاقها الجنوبي، ورغبة في الارتقاء بمستوى أداء العمل بالبلديات الفرعية بما يتلاءم مع سهولة متابعتها.

وكشف "القويحص" أنه سوف تنقل قريباً الى مخططات ولي العهد ولو كان ذلك باستئجار مبنى لها.

على صعيد متصل؛ وقفت "سبق" على مشروع مقر البلدية في مخطط ولي العهد 6 جنوبي مكة؛ الذي يحتاج لوقت حتى يكتمل، وبهذا لن يكن هناك خيار لنقل البلدية سوى استئجار مبنى في الوقت الحالي، ليبقى السؤال أين سيكون المقر المؤقت.

ومنذ أن تم استحداث بلدية جنوب مكة المكرمة، قبل سنوات، لتقديم خدماتها لمخططات ولي العهد؛ لا تزال تتخذ من حي الكعكية مقرًّا لها، وسط استغراب من عدم إنشاء مبنى لها داخل نطاق المخططات الواقعة جنوبي مكة المكرمة.

وكان أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، قد أصدر عام 2018 قرارًا يقضي بإنشاء بلدية جديدة بمسمى "بلدية جنوب مكة" تضم في نطاقها عددًا من الأحياء، ويكون مقرها مخططات ولي العهد؛ وذلك لتغطية النطاق الواقع بجنوب مكة.

وقد تم استحداث البلدية لخدمة تسعة مخططات تعد من أكبر مخططات مكة المكرمة، وتسمى بمخططات ولي العهد "9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1".

واستغرب عدد من سكان تلك المخططات في حينها؛ من عدم إنشاء مبنى للبلدية داخل نطاق المخططات، منذ أن تم استحداثها؛ حيث تقع داخل مبنى بلدية الشوقية وفي حي الكعكية، بعيدًا عن المخططات التي أُنشئت من أجلها.