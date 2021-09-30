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بث مباشر .. مشاهدة حفل افتتاح إكسبو دبي 2020

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بث مباشر .. مشاهدة حفل افتتاح إكسبو دبي 2020 بث مباشر .. مشاهدة حفل افتتاح إكسبو دبي 2020

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تقدم «المصري اليوم» لقرائها بثًا مباشرًا لحفل افتتاح معرض إكسبو دبي 2020، الذي تشارك فيه بجناح ضخم يعكس الحضارة المصرية.

يشكل «إكسبو 2020 دبي» ملتقى دولياً ضخماً من المتوقع أن يجذب ملايين الزوار، وسط مردودات إيجابية منتظرة على عديد من الأصعدة المختلفة، بما يعزز مكانة دبي العالمية.

ويشارك في الحفل نخبة من الفنانين العرب، مثل محمد عبده، والفنانة الإماراتية أحلام والفنان حسين الجسمي، سفير إكسبو 2020 دبي، والنجمة الإماراتية الصاعدة ألماس، والمغنية اللبنانية الأميركية ميساء قرعة.

وتضم قائمة النجوم العالميين المشاركين في الحفل مغني الأوبرا الشهير أندريا بوتشيلي والمغنية ومؤلفة الأغاني البريطانية إيلي غولدينغ وعازف البيانو الصيني ذائع الصيت لانغ لانغ والفنانة أنجيليك كيدجو، والمغنية ومؤلفة الأغاني أندرا داي.

ويعقب حفل الافتتاح في اليوم التالي 3 عروض للألعاب النارية في أنحاء مختلفة من مدينة دبي بمناسبة انطلاقة الحدث الدولي وفتح أبوابه للجمهور.

وتقام فعاليات الألعاب النارية مساء يوم 1 أكتوبر 2021 الساعة الثامنة وعشرين دقيقة في دبي فيستيفال سيتي، ذا بوينت «نخلة جميرا» برواز دبي.

وسيكون «إكسبو 2020 دبي» أكبر حدث عالمي في ظل أزمة كورونا، وأول إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا.

ومع أكثر من 200 مشارك، من بينهم دول ومنظمات وشركات ومؤسسات تعليمية، يفتح الحدث أبوابه للزوار يوميا منذ الأول من أكتوبر وحتى 31 مارس 2022 طيلة أيام الأسبوع، من 10 صباحا وحتى 12 ليلا من السبت للأربعاء، و10 صباحا حتى 2 ليلا يومي الخميس والجمعة.


ويرصد خبراء اقتصاديون في تصريحات خاصة لموقع «سكاي نيوز عربية»، أبرز المردودات المنتظرة من إكسبو 2020، لا سيما الاقتصادية منها، مشيرين في الوقت نفسه إلى ما يمثله المعرض من أهمية قصوى حول العالم كحدث دولي يحظى باهتمام واسع.

ويلفت اقتصاديون في الوقت نفسه إلى الرسائل الإيجابية المهمة التي تبعث بها الإمارات من خلال نجاحها في تنظيم إكسبو هذا العام على رغم جائحة كورونا التي عطّلت كثيراً من الملتقيات الدولية المختلفة. ويعتبر إكسبو الحدث العالمي الأول والأضخم من نوعه الذي ينعقد بعد الجائحة.

عوائد ضخمة

في البداية، يشير المحلل الاقتصادي السعودي، سليمان العساف، في تصريحات خاصة لموقع «سكاي نيوز عربية»، إلى أن معرض إكسبو دبي -الحدث الأول والأكبر في العالم من نوعه في ظل جائحة كورونا- من المتوقع أن يجذب من 20 إلى 30 مليون زائر، بما لذلك من مردودات وانعكاسات واسعة على الإمارات بشكل عام.

ويوضح العساف أن «العدد المتوقع للزائرين يفوق عدد زوار أية دولة في مناسبة مثل والتي تعتبر الحدث الرياضي الأكبر والأشهر عالمياً»، بما يعكس مدى أهمية المعرض وحرص الدول كافة على المشاركة فيه.

ويشير المحلل الاقتصادي السعودي إلى أن المعرض الذي يقام كل 5 سنوات، ويستمر على مدار 6 أشهر، من المتوقع أن يحقق عوائد بقيمة قد تصل إلى 130 مليار درهم على المدى البعيد.

وكانت دراسة مستقلة نشرتها شركة إرنست آند يونغ، قد توقعت في وقت سابق تحقيق الإمارات عوائد بقيمة 122.6 مليار درهم على المدى البعيد جراء استضافة الحدث الأضخم إكسبو 2020، وأن يدعم ذلك الحدث فرص عمل تصل إلى 905200 سنة.

ويقول العساف في الوقت ذاته إن كثيراً من الدول حول العالم تحرص على المشاركة الفعّالة في ذلك المعرض، لا سيما كونه مؤثر في مجالات عديدة ومختلفة، وعلى رأسها الاستدامة وتقنية المعلومات والطاقة والغذاء والتكنولوجيا الحديثة، وسيتعامل مع منطلقات التجارة الحديثة ومعطيات ما بعد جائحة كورونا، موضحاً في الوقت نفسه أن استضافة دبي لإكسبو تضع الإمارات في بؤرة الاهتمام العالمي في هذا المجال (تنظيم المعارض الدولية) لما أثبتته من قدرة فائقة في هذا الشأن.

المصرى اليوم

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