أخبار عاجلة

"الأمن البيئي" تضبط مخالفيْن يقومان بنقل الرمال وتجريف التربة -
جرعات كورونا المعطاة في المملكة تقترب من 43 مليون جرعة -
مركز حي الشرائع بمكة يقيم أمسية ثقافية بمناسبة يوم المعلم -
"الحبوب" تبدأ صرف مستحقات الدفعة الرابعة عشرة لمزارعي القمح المحلي -
الإحصاء الخليجي: 78 مليون جرعة من لقاح كورونا المعطاة بدول "التعاون" -
مفتي فلسطين يناشد العرب والمسلمين لإنقاذ القدس ويحذر من حرب دينية -
إغلاق مطار « طرابزون » التركي للاشتباه بوجود قنبلة -
بيطري الشرقية: تحصين 53 ألف رأس أغنام ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة -
حملات نظافة حول المدارس في قرى ومدن القليوبية استعدادًا لبدء العام الدراسي (صور) -
ضبط 201 قطعة سلاح نارى ، 288 قضية مخدرات بحوزة171متهم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. المصرى اليوم

صندوق النقد الدولي: الإمارات على طريق التعافي التدريجي

Print
صندوق النقد الدولي: الإمارات على طريق التعافي التدريجي صندوق النقد الدولي: الإمارات على طريق التعافي التدريجي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال صندوق النقد الدولي إن الإمارات تسير على طريق التعافي الاقتصادي التدريجي وإن الفضل في ذلك يعود جزئيا إلى استجابتها القوية لأزمة جائحة كورونا وعودة العمل في قطاع السياحة.

وأضاف صندوق النقد الدولي في بيان اليوم الخميس: "من المتوقع أن نشهد تعافيا تدريجيا في 2021 بدعم من استجابة الإمارات المبكرة والقوية للأزمة الصحية واستمرار سياسات الاقتصاد الكلي الداعمة والتعافي في السياحة والأنشطة المحلية المتعلقة بتأجيل إكسبو 2020 والمقرر أن يبدأ في أكتوبر".

لكن الصندوق أشار إلى أن "الغموض المحيط بالتعافي لا يزال قائما عالميا كما في الإمارات والتوازن العام للمخاطر يميل نحو الاتجاه النزولي وتعد عودة الجائحة مصدرا أساسيا للمخاطر التي تلقي بظلالها على التوقعات".

وعانى الإمارات، ثاني أكبر اقتصادات الخليج، من ركود عميق في العام الماضي مع تضرر قطاعات أساسية من القيود التي فرضت لمكافحة كوفيد-19 مثل التجارة والسياحة كما تسبب انخفاض قياسي في النفط في تضرر عائداتها.

وقدر صندوق النقد الدولي أن الناتج الإجمالي المحلي في الإمارات شهد انكماشا نسبته 6.1 بالمئة في 2020 لكنه قال إن التعافي بدأ في اكتساب زخم.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
"فاو": أسعار الغذاء العالمية تسجّل ذروة 10 سنوات

"فاو": أسعار الغذاء العالمية تسجّل ذروة 10 سنوات

تعاملات الخميس.. أسعار النفط تتراجع وبرنت عند 81 دولارًا للبرميل

تعاملات الخميس.. أسعار النفط تتراجع وبرنت عند 81 دولارًا للبرميل

تعاملات الخميس.. أسعار النفط تتراجع وبرنت عند 81 دولارًا للبرميل

تعاملات الخميس.. أسعار النفط تتراجع وبرنت عند 81 دولارًا للبرميل

تراجع بعد ارتفاع .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الخميس 7 أكتوبر 2021

تراجع بعد ارتفاع .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الخميس 7 أكتوبر 2021