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الفصائل الفلسطينية تتوعد إسرائيل بـ«ردود من نوع خاص» بعد مقتل فلسطيني عند حدود غزة

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الفصائل الفلسطينية تتوعد إسرائيل بـ«ردود من نوع خاص» بعد مقتل فلسطيني عند حدود غزة الفصائل الفلسطينية تتوعد إسرائيل بـ«ردود من نوع خاص» بعد مقتل فلسطيني عند حدود غزة

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أصدرت الغرفة المشتركة لـ فصائل المقاومة الفلسطينية بيانًا نددت فيه بـ«تصاعد جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا»، مؤكدة أن هذا الأمر يستدعي «ردودًا قاسية من نوع خاص».

وأضافت الفصائل الفلسطينية : «إننا نحذر الاحتلال المجرم بأن الجريمة النكراء الأخيرة المتمثلة في إعدام الشهيد محمد عمار على السياج الفاصل شرق البريج هي تجاوز لكل الخطوط الحمراء»، مؤكدة أن «استمرار الجرائم ستكون صاعقًا لتفجير الأوضاع وسيتحمل الاحتلال المسؤولية كاملة».

ولفتت فصائل المقاومة الفلسطينية إلى أن «تغول العدو على أبناء شعبنا الآمنين بهذا الشكل الخطير سيستدعي ردودًا قاسية من نوع خاص».

وتابعت الفصائل الفلسطينية : «نعاهد أبناء شعبنا بأننا سنبقى كما عهدونا سيفا ودرعا لهم، ولن نسمح للاحتلال بالاستفراد بهم أو التغول عليهم دون أن يدفع الثمن».

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا» أفادت بأن المواطن محمد عمار قتل اليوم الخميس برصاص الجيش الإسرائيلي عند حدود قطاع غزة .

المصرى اليوم

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