حزب الله يعلن مسؤوليته عن إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة جنوبي لبنان

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أعلن «حزب الله» اللبناني، مساء اليوم الخميس، مسؤوليته عن إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة جنوبي لبنان.

وذكرت قناة «المنار» اللبنانية أن: «مجاهدو المقاومة الإسلامية يسقطون مسيرة لجيش العدو الإسرائيلي في وادي مريمين بجنوب لبنان عبر استهدافها بالأسلحة المناسبة».

وأضافت القناة: «تمكن مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 13:55 من عصر اليوم الخميس الواقع في 30.09.2021 من إسقاط طائرة مسيّرة لجيش العدو الإسرائيلي في وادي مريمين – خراج بلدة ياطر جنوب لبنان، عبر استهدافها بالأسلحة المناسبة».



من جهة أخرى، ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، أنه للمرة الثانية خلال ثمانية أيام فقط، سقطت طائرة إسرائيلية مسيرة داخل الأراضي اللبنانية، بعدما سقطت طائرة مماثلة في الأراضي السورية، دون معرفة السبب.

وبدورها، أكدت صحيفة «يسرائيل هايوم» العبرية أن واقعة سقوط الطائرة الإسرائيلية المسيرة قيد التحقيق العاجل، خاصة وأنها المرة الثانية خلال 8 أيام فقط، التي تسقط فيها طائرة مماثلة داخل الأراضي اللبنانية ومن قبلها الأراضي السورية.

وفي سياق متصل، سجل الجيش اللبناني 4 خروقات من قبل البحرية الإسرائيلية للسواحل اللبنانية، قبالة رأس الناقورة، أمس الأربعاء، لمسافة أقصاها حوالي 259 أمتار.

وأشار الجيش اللبناني في بيان ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام، مساء اليوم الخميس، أن تلك الخروقات الإسرائيلية البحرية والجوية يتم متابعتها بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل».