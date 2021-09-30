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ترفع الكفائة الاستيعابية للمعتمرين إلى 100 ألف معتمر

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السعودية ترفع الكفائة الاستيعابية للمعتمرين إلى 100 ألف معتمر ترفع الكفائة الاستيعابية للمعتمرين إلى 100 ألف معتمر

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كشفت صحيفة «عكاظ» ، أن وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، قررت رفع الطاقة الاستيعابية إلى 100 ألف معتمر و60 ألف مصل، بشكل يومي، لافتة إلى السماح لمن تجاوزت أعمارهم 70 عاما بأداء مناسك العمرة.

وقالت الصحيفة السعودية اليوم الخميس إن الوزارة سمحت لهذه الفئة بإصدار التصاريح عبر تطبيق "اعتمرنا" أو تطبيق "توكلنا" وحجز المواعيد لأداء العمرة.

لكن الصحيفة أشارت إلى أن الوزارة تشترط تحصين هذه الفئة بجرعتين من اللقاحات الواقية من المستجد.

وفي إطار متصل، أعلنت وزارة الحج والعمرة، ظهر اليوم الخميس، أنه سيتم رفع الطاقة الاستيعابية إلى 100 ألف معتمر و60 ألف مصل، بشكل يومي.

وأكدت الوزارة السعودية أن ذلك سيبدأ من يوم غد الجمعة، مع وجوب الالتزام بالإجراءات الاحترازية الكاملة من أجل مواجهة فيروس كورونا.

وكانت الوزارة ذكرت في وقت سابق أن أعمار من يسمح لهم بأداء العمرة ينبغي أن تتراوح بين 18 و70 عاما، التزاما بتعليمات وزارة الصحة.

وذكرت الوزارة آنذاك أن من تجاوزت أعمارهم 70 عاما لا يمكنهم أداء العمرة وإصدار التصاريح حتى وإن حصلوا على لقاح كورونا.

المصرى اليوم

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