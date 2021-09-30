التعليم توضح مناهج المستوى الرفيع لطلاب الصف الرابع الابتدائي

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن تدريس اللغة الأجنبية الثانية كمستوى رفيع يتم في المدارس الرسمية المتميزة والخاصة لغات كما هو دون تغيير، وبالنسبة للصف الرابع الابتدائي يظل كما هو في العام الماضي ولا جديد في هذا الأمر، وأن سلسلة اللغة الفرنسية المستخدمة كما هي دون تغيير.

وأوضحت الوزارة أن طلاب الصف الرابع الابتدائي في المدارس الرسمية المتميزة والخاصة لغات، من حقهم الاختيار بين منهجين للمستوى الرفيع في مادة اللغة الإنجليزية وهما: «Connect up، Connect plus».

وناشدت الوزارة مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤثر سلبًا على ‏أوضاع المنظومة التعليمية.