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يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير وحماية الشواطئ الساحلية المصرية

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السيسي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير وحماية الشواطئ الساحلية المصرية يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير وحماية الشواطئ الساحلية المصرية

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اجتمع الرئيس عبدالفتاح اليوم مع الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء بحري أ.ح محمد فكري مساعد قائد القوات البحرية للشئون الهندسية، واللواء بحري دكتور أشرف العسال رئيس شعبة المساحة البحرية، والعقيد بحري محمد المخزنجي بقيادة القوات البحرية، والدكتور حسن أبوسعدة المستشار الهندسي لقيادة القوات البحرية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع على «الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير وحماية الشواطئ الساحلية المصرية، خاصةً على البحر المتوسط.

وقد وجه الرئيس بمواصلة تنفيذ مختلف المشروعات ذات الصلة بحماية الشواطئ على مستوى الجمهورية وفق أعلى المعايير البيئية والهندسية، مع تدقيق الدراسات ذات الصلة بالتصدي لظاهرة النحر وتآكل الشواطئ، حفاظاً على سلامة الاراضي والمنشآت والاستثمارات القائمة على السواحل.

المصرى اليوم

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