صلاح يحافظ على كبرياء اللاعبين العرب بالتواجد فى في التشكيل المثالي لجولة الأبطال

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صفحة جديدة أضيفت إلى تاريخ النجم الدولى محمد صلاح، لاعب ليفربول الانجليزى ومنتخب مصر، بعدما تواجد الفرعون المصرى، في التشكيل المثالي للجولة الثانية من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا، التي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اليوم الخميس.

وصلاح هو اللاعب العربي الوحيد الذي تواجد بالقائمة، التي كان أبرز الغائبين عنها الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، نجما باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنجليزي، رغم نجاحهما في هز الشباك خلال هذه الجولة.

وسجل الفرعون المصري هدفين، قاد بهما ليفربول للفوز (5/1) على مضيفه بورتو البرتغالي، في المجموعة الثانية.

وتقاسم صلاح أعلى رصيد من النقاط، بين اللاعبين المختارين للتشكيلة المثالية، مع ليروي ساني، نجم بايرن ميونخ، بحصولهما على 16 نقطة، وفقا لموقع يويفا.

وتقدم صلاح للمركز الـ22، في ترتيب الهدافين التاريخيين لدوري الأبطال، الذي يتقاسمه مع النجم الهولندي أريين روبن، بتسجيله 31 هدفا في 60 مباراة، بواقع 28 هدفا مع ليفربول، وهدفين مع بازل السويسري، وآخر برفقة روما الإيطالي.

وجاءت القائمة المثالية للجولة الثانية على النحو التالي:

حراسة المرمى: جيورجوس أثاناسياديس (شيريف تيراسبول).

خط الدفاع: دوجلاس سانتوس (زينيت)، ياروسلاف راكيتسكي (زينيت)، ميلان سكرينيار (انتر ميلان).

خط الوسط: محمد صلاح (ليفربول)، فيديريكو كييزا (يوفنتوس)، إدريسا جايي (باريس سان جيرمان)، هانز فانكين (كلوب بروج)، ليروي ساني (بايرن ميونخ).

خط الهجوم: داروين نونيز (بنفيكا)، كريم أديمي (سالزبورج).

وقاد الحارس أثاناسياديس والمهاجم نونيز فريقيهما للفوز على قطبي الليجا، ريال مدريد وبرشلونة، على الترتيب.