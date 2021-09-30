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بما يتماشى مع المكانة الاستراتيجية للشركة

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، أنها ستبدأ في 1 أكتوبر 2021م تسويق المنتجات البتروكيماوية في شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات "بترو رابغ"، بما يتماشى مع المكانة الاستراتيجية لشركة "سابك" بوصفها الذراع الكيماوية لشركة أرامكو، ويعكس التزام الشركتين بتحديد أوجه التعاون التي تعود بقيمة مضافة على المساهمين.

وتتعلق عملية إعادة تنسيق مسؤوليات التسويق بمجموعة من المنتجات السائلة والبوليمرات، تشمل غلايكول الإثيلين الأحادي، والبولي بروبيلين، والبولي إيثيلين، والبولي ميثيل ميثاكريليت، ومنتجات البولي أميد.

وتسعى الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" من خلال تسويق منتجات "بترو رابغ" إلى تعزيز منتجاتها وخدماتها المشتركة، والحفاظ على ميزتها التنافسية في صناعة الكيماويات العالمية، وتوفير نقاط البيع، وخدمات وحلول ما بعد البيع، كما تتوقع الشركة زيادة كفاءة سلسلة الإمدادات بعد هذه التغييرات الأخيرة.

من جانبه قال نائب الرئيس التنفيذي للبتروكيماويات في "سابك" المهندس عبدالرحمن الفقيه: "إن عمليات إعادة نقل المهام تمثل خطوة بارزة في مسيرة "سابك" نحو تحقيق رؤيتها بأن تصبح الشركة العالمية الرائدة المفضلة في مجال الكيماويات، كما ستعزز مكانتنا كمقدم للحلول المبتكرة في صناعة الكيماويات العالمية، وتدعم نمو أعمالنا على المدى الطويل".