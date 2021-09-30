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أخضر الطاولة تاسعاً على القارة الآسيوية ويتأهل إلى نهائيات   2022

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أخضر الطاولة تاسعاً على القارة الآسيوية ويتأهل إلى نهائيات كأس العالم  2022 أخضر الطاولة تاسعاً على القارة الآسيوية ويتأهل إلى نهائيات   2022
الأول على المنتخبات العربية والخليجية

أخضر الطاولة تاسعاً على القارة الآسيوية ويتأهل إلى نهائيات كأس العالم  2022

حل السعودي لكرة الطاولة تاسعاً على مستوى منتخبات آسيا للمرة الأولى في تاريخ الطاولة ، كما يعتبر ترتيبه الأول على المنتخبات العربية والخليجية في آسيا.

وكان أخضر الطاولة قد ضمن أمس التأهل إلى نهائيات 2022 بعد تغلبه على المنتخب الأوزبكي بنتيجة 3-2 وخطف بطاقة التأهل خلال منافسات البطولة الآسيوية لكرة الطاولة والمقامة حالياً في الدوحة.

وقد ضمت الطاولة السعودية المشاركة في بطولة آسيا لكرة الطاولة اللاعبين: عبدالعزيز العباد وعلي الخضراوي وعبدالعزيز بوشليبي و نايف الجدعي، ويشرف على المنتخب فنياً المدرب يوسف سيد وإدارياً ماجد السليمان ويرأس الوفد عبدالله البار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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