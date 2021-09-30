كشري ويوسف وربيع أبرزهم .. صراع شرس بين مدربي الممتاز في مجموعة القاهرة

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تشهد مجموعة القاهرة بدوري الدرجة الثانية تواجد عدد كبير من المدربين أصحاب الخبرات الطويلة في الدوري الممتاز المصري، يأتي في مقدمتهم أحمد كشري، مدرب الإنتاج الحربي الهابط حديثًا.

وتتميز المجموعة بوجود أندية سبق لها اللعب في دوري الأضواء والشهرة فضلًا عن أندية راغبة في الصعود للمرة الأولى في تاريخها، وهو ما يُنذر بمباريات قوية وأجواء رائعة كرويًا.

الهابطون من الممتاز

يحاول كشري قيادة الإنتاج الحربي لعودة سريعة خاصة بعدما قدم مواجهات قوية في الدرجة الأولى أمام القطبين، فيما يواصل عبدالباقي جمال مهمته مع وادي دجلة وسط تدعيمات قوية خاصة على صعيد الجانب الهجومي.

ويقود إسماعيل يوسف، نجم الزمالك ومدرب الجونة الأسبق، مشروع نادي زد الطموح لتحقيق حلم الصعود في ظل توفير المتطلبات المادية والفنية.

ويخوض علاء عبدالعال، صاحب التجربة الرائعة مع الداخلية، مغامرة جديدة fرفقة فريق القناة الذي يأمل في استعادة الأمجاد التاريخية والتواجد ضمن الكبار من جديد.

ويستمر ربيع ياسين، نجم الأهلي ومدرب منتخب الشباب السابق، في مهمته كمدير فني لفريق بتروجت بعدما تمكن من الارتقاء بمستواه وتحسين نتائجه في الدور الثاني من الموسم الماضي.

ويأمل عيد مرازيق، صاحب إنجاز الصعود مع البنك الأهلي، في تكرار المفاجأة من جديد ولكن هذه المرة مع نادي بنها فيما أسند نادي المريخ المهمة الفنية إلى المدرب أحمد عبدالعزيز.

ويتسلح هشام زكريا، مدرب الاتصالات، بخبراته السابقة مع وادي دجلة في الممتاز، وسط منافسة مع المخضرم سيد عيد، المدير الفني للداخلية.

وعاد المدرب خالد غنيم إلى الأجواء المصرية بعد رحلة في الملاعب الإسبانية، ليقود حافلة نادي النصر من أجل بلوغ الدوري الممتاز.

ويدخل سعد فاروق، المدير الفني لمنتخب السويس، المنافسة بهدف تمثيل المحافظة العريقة بفريق ضمن الكبار، ويقود أشرف توفيق بورتو فنيًا.

وتتواصل محاولات إدارة نادي الترسانة من أجل استعادة مجد الفريق الكروي ولكن هذه المرة تحت قيادة المدرب طارق السيد، ويقود زميله السابق أمير عزمي فريق السكة الحديد.

ويبحث طارق جمال عن إثبات قدراته كمدرب متميز في المجموعة الصعبة برفقة فريق بلبيس كما هو حال محمد ياسين المدير الفني لفريق بورفؤاد.