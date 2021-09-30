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نجم الأهلى محمد شومان يفوز ببطولة الجمهورية لتنس الطاولة

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نجم الأهلى محمد شومان يفوز ببطولة الجمهورية لتنس الطاولة نجم الأهلى محمد شومان يفوز ببطولة الجمهورية لتنس الطاولة

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فاز محمد شومان، لاعب تنس الطاولة بالنادي الأهلي، بالمركز الأول لبطولة الجمهورية «فردي رجال»، والمقامة حاليًا على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وفاز «شومان» على زميله في الأهلي، محمد البيلي، بنتيجة 3- 0، في المباراة النهائية للبطولة، والتي أُقيمت اليوم الخميس.

فيما جاء شادي مجدي، لاعب النادي الأهلي، ثالثًا ضمن بطولة الجمهورية، بعد انسحاب مؤمن يحيى، لاعب إنبي، من مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

ويقود جهاز تنس الطاولة أشرف عبدالفتاح مديرًا فنيًّا، ويعاونه أشرف صبحي، وأحمد حامد مديرًا إداريًّا، وعلي سمير ومصطفى عبدالفتاح إداريين.

المصرى اليوم

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