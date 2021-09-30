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"تطوير بوابة الدرعية" تفوز بجائزة أفضل مطوّر للعام 2021 للمشاريع

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"تطوير بوابة الدرعية" تفوز بجائزة أفضل مطوّر للعام 2021 للمشاريع السعودية "تطوير بوابة الدرعية" تفوز بجائزة أفضل مطوّر للعام 2021 للمشاريع
خلال حفل مجلة "كونستكرشن ويك" في الرياض تقديرًا للأداء المتميز

أعلنت هيئة تطوير بوابة الدرعية فوزها بجائزة أفضل مطور لعام 2021 على مستوى المشاريع من قبل مجلة "كونستكرشن ويك" المرموقة، وذلك تتويجاً لإنجازاتها في مشروع تطوير منطقة الدرعية، التي من المقدر أن تكون إحدى أعظم وجهات السياحة والثقافة والتراث في العالم.

وجاء تكريم الهيئة خلال الحفل الذي أقامته المجلة في العاصمة الرياض، تقديراً للأداء المتميز، والإنجازات المتتالية المتحققة في مشروعها الذي يضم مجموعة واسـعة من المرافـق التراثية والترفيهية والسـياحية والسـكنية والفندقيـة الراقية ومتاجر التجزئة الفخمـة.

وشهد الحفل منح مدير أول في التصميم بهيئة تطوير بوابة الدرعية المهندسة ريم الخالدي جائزة "النجم الصاعد"، وذلك عن جهودها في تصميم وتفعيل مشروع حي الطريف، الذي قادها لتصبح عضواً مؤسساً لفريق التصميم بالهيئة.

ويعد مشروع بوابة الدرعية من أهم المشاريع التي يجري العمل عليها في المملكة ليجمع بين عراقة التاريخ ومتعة السياحة والترفيه والتسوق، ليعلن للعالم عن مكانة المملكة كوجهة سياحية وترفيهية لا مثيل لها، ويشتمل المشروع على مناطق للتسوق ومطاعم وأحياء للعمل والسكن والرياضة والترفيه والتجول والدراسة.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية جيري إنزيريلو: "أتقدم بالتهنئة لزملائي الأعزاء في الهيئة بمناسبة الفوز المستحق بهذه الجوائز المرموقة التي تعكس المكانة التي تحتلها هيئة تطوير بوابة الدرعية اليوم، وتؤكد عزمها على المضي قدماً في تجسيد رسالتها ورؤيتها".

وأضاف: "تعد جائزة مطور العام إنجازاً حقيقياً وتقديراً فريداً لجهود فريق الهيئة بمختلف إداراتها، كما أنها تسلط الضوء على الحس القيادي الذي يتمتع به رئيس شركة ديفكو جوناثان تيمز، والإسهامات الشخصية المتميزة التي قدّمها كلٌ من الزميلتين ريم الخالدي ونورة العمير، مما يجعلهما تستحقان الجائزة بكل جدارة، وما من شكٍ في أن هذه الجائزة تُبرز تقدم المملكة في العديد من الجوانب، من أهمها التنمية السياحية والبشرية".

يذكر أن مشروع تطوير بوابة الدرعية سيضم عند اكتماله مجموعة من المناطق الثقافية والترفيهية والتجارية والفندقية والتعليمية والمؤسسية والسكنية، من بينها العديد من الفنادق ومجموعة متنوعة من المتاحف والمؤسسات الثقافية، إضافة إلى قلب نابض من الأسواق التجارية التي تتكامل مع مطل البجيري.

وتعد مجلة "كونستكرشن ويك" مطبوعة مختصة بالمشاريع الإنشائية والتطويرية، وتُعنى بنشر أحدث مستجدات المشاريع الإنشائية والتطويرية على مستوى المنطقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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