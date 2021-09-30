شركة «إيسوزو» تستعد لإطلاق أحدث سياراتها للسير في الطرق الوعرة وتحمل أغراضك الثقيلة

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تستعد الشركة اليابانية للسيارات «Isuzu»، إلى إطلاق سيارتها الجديدة التي تحمل اسم «D-Max» حيث أقدمت على تحسين وتطوير ذلك النموذج من السيارات حتى ينافس سيارة الشركة اليابانية «تويوتا» وهي «Hilux»، تتميز بأمان ونظام معلومات ترفيهي مُحدث وراحة طوال اليوم، وهي نتيجة قرن من خبرة الشركة في ابتكار المركبات التجارية في العالم.

فيما تضم السيارة تقنيات مثل «Apple Carplay» ومنافذ «USB» وما يصل إلى 8 مكبرات صوت وشاشة تعمل باللمس مقاس 9 بوصات، وبإمكان السيارة أن تُشعِر الركاب بالأمان خلال رحلتهم سواء على الطرق الوعرة أو السلسلة، بفضل هيكلها الذي يرتفع عن الأرض بمقدار 278 ملم، فضلا عن حصولها على عجلات عريضة بمقاس 17 إنشا، وأنظمة فرامل وأنظمة تعليق خاص كما أنها قادرة على أداء أكثر المهم صعوبة.

وبالإضافة إلى الأداء المتميز والمتانة والقفل الخلفي الإلكتروني الجديد، توفر السيارة مجموعة من الدروع للحماية من الصدمات والخدوش المخفية، وحصلت هذه السيارات على قمرة مجهزة بصفين من المقاعد التي تتسع لخمسة ركاب، وعلى واجهة قيادة متطورة يمكن التحكم بأنظمتها عبر شاشة لمسية كبيرة، كما تم تجهيزها بمصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنيات «LED» الحديثة.

وحول أنظمة الأمان والسلامة في السيارة، يشير الموقع الرسمي للشركة إلى أن السيارة تم تصميمها لتحقيق أقصى قدر من راحة البال، وضمان السلامة لك وعائلتك، فهي تشمل نظام المساعدة للسير بأمان أعلى المنحدرات والتحكم في النزول منها لمنع الانزلاق على المنعطفات والمنحدرات، وتشمل برامج حماية المشاه وكابينة «معززة» وغيرها.

وزودت «Isuzu» المركبة بنظامي دفع خلفي ورباعي وأنظمة قيادة مختلفة تناسب الحركة على مختلف أنواع الطرق، فضلا عن حساسات للضوء والمطر، وأنظمة تدفئة للمقاعد والمقود. وستطرح السيارة بمحركات ديزيل توربينية بسعة 3.0 لتر، بعزم 190 حصانا، و450 نيوتن متر من عزم الدوران الذي يعمل على تشغيل نظام 4 × 4 عبر ناقل حركة أوتوماتيكي و«علب» سرعة ميكانيكية وأوتوماتيكية بست سرعات، كما ستصدر نسخا خاصة منها تتناسب مع متطلبات الزبائن.

يبلغ عرض هذا الطراز 315 مم وارتفاعه 205 مم، تظل قاعدة العجلات كما هي عند 3125 مم، تم تحديد كتلة كبح سيارة «Isuzu D-Max AT35 » عند 2.230 كجم، وعجلات مقاس 17 بوصة ملفوفة بإطارات 315/70 مصممة لاجتياز كل من الجليد والرمل، ارتفاع السيارة وفقًا للموقع المتخصص في السيارات «carmag»، كما تم استبدال خزان الوقود القياسي سعة 76 لترًا بخزان قدرة التحمل 140 لترًا لأولئك الذين يرغبون في المشاركة في رحلات استكشافية طويلة.

والسيارة تنتمي إلى فئة «البيك أب» أو النصف نقل، وما يميز تلك المركبات ويجعلها المفضلة لدي الكثيرين: حجمها الكبير وقدرتها على استيعاب عدد كبير من أغراض التخزين سواء داخل مقصورتها الداخلية أو صندوق التحميل الخلفي، بالإضافة إلى قدرتها الهائلة على جر المقطورات الخلفية وتتميز بقدرتها على الدخول بالطرقات الصعبة سواء صخرية أو رملية أو ثلجية بسهولة.