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إيهاب جلال يعلن تشكيل بيراميدز لمواجهة

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إيهاب جلال يعلن تشكيل بيراميدز لمواجهة الزمالك إيهاب جلال يعلن تشكيل بيراميدز لمواجهة

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أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق بيراميدز تشكيله للمباراة الودية أمام على ملعب الدفاع الجوي الفرعي في إطار التحضير لمباريات أفريقيا.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي: حراسة المرمى: مهدي سليمان خط الدفاع: عبد الله مجدي - أحمد أيمن - أسامة جلال - أحمد فتحي خط الوسط: نبيل دونجا - محمود صابر - ايريك تراوري - إسلام عيسى - إبراهيم حسن خط الهجوم: محمود وادي

ويسعى إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، إلى استغال مواجهة الزمالك ، لتحفيظ لاعبيه بعض خطط اللعب الجديدة، استعدادًا لمواجهة الأهلي في دور الـ8 من بطولة كأس

المصرى اليوم

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