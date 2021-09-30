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أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة جاهزية البنية التحتية وجميع المنشآت الرياضية المصرية لاستضافة الأحداث الكبرىعلى غرار دورة الألعاب الأولمبية ودورة الألعاب الأفريقية، مشيراً أن الوزارة قامت بالمخاطبة الرسمية لطلب استضافة اجتماع وزارء الشبابوالرياضة الأفارقة؛ لبحث سبل تعزيز المشترك بين كافة الدول الأفريقية، ومناقشة كافة القضايا المشتركة، وتوفير كافة سبل الدعم .

أعرب الدكتور أشرف صبحي عن سعادته لوجوده في هذا الجمع الكبير لمناقشة الموضوعات المشتركة في سبيل خدمة القارة الأفريقية،مشيراً إلي رغبته في تعزيز التعاون بين كافة دول القارة؛ لتنمية الرياضة الأفريقية في ضوء توجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسجمهورية مصر العربية فى تعزيز التعاون والتنسيق المستمر مع دول القارة الأفريقية فى جميع المجالات ومنها الرياضية والشبابية.

فيما أعرب السيد وزير الشباب والرياضة النيجيري عن سعادته بعقد لقاء مع وزيري الشباب والرياضة المصري والجزائري علي هامشالاحتفال بالذكرى الأربعين لتأسيس الأنوكا، وبحث سبل تنمية الرياضة الأفريقية بما يخدم الرياضيين الأفارقة في مختلف الألعابالرياضية، ويحقق الريادة الافريقية في مختلف المحافل الدولية والتي شهدت تطورًا كبيرًا، وتميز لاعبيها، ووجود العديد من المواهبالرياضية الواعدة في كرة القدم والملاكمة والمصارعة.

ووجه الشكر للسيد وزير الشباب والرياضة المصري علي ما شهدته الرياضة المصرية من تميز وتطور وارتقاء كبير الأمر الذي شهده بنفسهخلال تواجده بمصر مؤخراً.