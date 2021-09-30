وزير الرياضة :عازمون علي تعزيز التعاون بين كافة دول القارة لتنمية الرياضة الأفريقية

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شارك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في جلسة المباحثات التي أقيمت اليوم مع كل من وزيري الشباب والرياضة بنيجيرياوالجزائر ، واتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الأفريقية (الأنوكا) والتي تعد أكبر المنظمات الأفريقية التي تعمل مع اللجان الأولمبية الوطنيةالأفريقية، واللجنة الأولمبية الدولية، واتحاد الكونفدراليات الرياضية الأفريقية (الأوكسا) المسئول عن التنسيق الفني مع الاتحادات الأفريقية.

ناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون وتنمية الرياضة بالقارة الأفريقية، وبحث بنود التعاون المستقبلية بما يعزز من تطوير وتنمية الرياضةالأفريقية في مختلف اللعبات.

وصف السيد مصطفى براف رئيس الأنوكا الاجتماع بأنه تاريخي لوجود ثلاثة وزارء شباب ورياضة أفارقة جاءوا ليجتعموا لمناقشة القضاياوالموضوعات المشتركة بالقارة الأفريقية في المجال الرياضي، موجهاً الشكر والتقدير لهم على مجهوداتهم.

في كلمته، أعرب الدكتور أشرف صبحي عن سعادته لوجوده في هذا الجمع الكبير لمناقشة الموضوعات المشتركة في سبيل خدمة القارةالأفريقية، مشيراً إلي رغبته في تعزيز التعاون بين كافة دول القارة؛ لتنمية الرياضة الأفريقية