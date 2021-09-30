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تراجع نادي بيراميدز عن إذاعة مباراته الودية ضد الزمالك التي كان مقررا أن تقام مساء اليوم الخميس، ضمن استعدادات الفريقين لبداية الموسم الجديد.

وعلم من مصدر داخل الزمالك، أنه كان مقرراً إذاعة المباراة التي يستضيفها ستاد الدفاع الجوي، عبر قناة النادي الأبيض الفضائية قبل أن يعلن إيهاب جلال المدير الفني لبيراميدز رفضه.

وأبلغ إيهاب جلال مسؤولي بيراميدز بأنه لا يرغب في بث المباراة، وتم إخطار الزمالك بهذا الأمر قبل ساعات قليلة من الموعد الذي كان محددا للمباراة (الخامسة مساء اليوم).

ويستعد الزمالك لمواجهة توسكر الكيني في ذهاب دور 32 من دوري أبطال أفريقيا، يوم 16 أكتوبر المقبل.

وسيلعب بيراميدز ضد فريق عزام التنزاني في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية يوم 16 أكتوبر ، بينما يلتقيان في مباراة العودة يوم 23 من الشهر نفسه.