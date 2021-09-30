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الشباب والرياضة تنهي أزمة الحجر الصحى للاعبة الغوص والانقاذ بالمطار

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الشباب والرياضة تنهي أزمة الحجر الصحى للاعبة الغوص والانقاذ بالمطار الشباب والرياضة تنهي أزمة الحجر الصحى للاعبة الغوص والانقاذ بالمطار

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في إطار المتابعة لأحوال جميع الرياضيين ، واللاعبين واللاعبات المشاركين في مختلف البطولات الرياضية الدولية ، والتدخل السريع لحل أي أزمات قد يتعرضون لها، أنهت وزارة الشباب والرياضة مشكلة احتجاز اللاعبة جميلة علي صابر بطلة الغوص والسباحة والتي قد تم احتجازها بمطار القاهرة الدولي فور عودتها من كولومبيا لاشتباه اصابتها بفيروس كورونا حيث تواصل المعنيون بالوزارة وفق توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع المعنيين في وزارة الصحة المصرية وميناء القاهرة الجوي لانهاء تلك الواقعة وخروج اللاعبة من المطار بعد اتخاذ كافة الاجراءات والاحتياطات الوقائية.

المصرى اليوم

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