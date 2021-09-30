اتفاقية لطرح منشآت المدن الصناعية للمزايدة الإلكترونية

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في إطار سعي "مدن" و"ثقة" لتأمين الأساليب الحديثة

وقّعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" اتفاقية مع شركة "ثقة" للتعاون في تأمين أساليب حديثة وخيارات إلكترونية ذكية لعرض وطرح المنشآت في المدن الصناعية للمزايدة الإلكترونية.

وقال الرئيس التنفيذي المهندس خالد بن محمد السالم: "مدن" تعمل بشكل مستمر لتطوير بيئة استثمارية متكاملة الخدمات، ضمن استراتيجيتها لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي، واتساقاً مع مبادراتها في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب" ورؤية السعودية 2030.

وأضاف: الاتفاقية ستستهدف دعم آليات تطوير القطاع الصناعي من خلال طرح المنشآت بالمدن الصناعية للمزايدة الإلكترونية، وإتاحة الفرص للمصانع القائمة للتخارج وتقديم الفرصة لمستثمرين آخرين للاستحواذ والنمو، مما يعزز تنافسية الصناعة السعودية.

وأردف "السالم": تم إطلاق الخدمة رسمياً، وطرح أول مزايدة عبر منصة المزاد الإلكتروني للاستحواذ على مصنع قائم خلال المدة من 25 يوليو إلى 3 أغسطس 2021، التي شهدت 61 مزايدة وأكثر من 24 مشاركاً.

وتابع: يمكن معرفة المزادات بالدخول على emazad.sa، حيث تتيح "المنصة" إقامة أكثر من مزاد في وقت واحد بكل يُسر وسهولة، وذلك في سبيل تمكين الاستحواذات على الملكية التي تُعد أحد وجوه الاستثمار الحديث.

وقال "السالم": "مدن" تُدرك أهمية الدور المنوط بها في دعم الاقتصاد الوطني ضمن رؤية السعودية 2030، حيث قامت بتوفير منتجات نوعية تعزز من دورها ومسؤوليتها بوصفها إحدى ركائز تمكين الصناعة الوطنية وريادتها، ومن هذه المنتجات: الأراضي الصناعية مُطورة البنية التحتية، وواحات "مدن" لتحفيز دور المرأة التنموي، وكذلك الأراضي الاستثمارية التي تُهيئ لمجتمع صناعي متكامل وجاذب للشركاء كأراضٍ مخصَّصة للاستثمار في تطوير الـمرافق والخدمات في المدن الصناعية، مثل البنوك والـمرافق الخدمية والمباني والمراكز التجارية والسكنية.

ووفرت "مدن" منتجات المصانع الجاهزة بمساحات مختلفة "700 إلى 1500م" وحاضنات الأعمال لدعم روّاد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى الحلول اللوجستية كأراضٍ مُوزعة في مناطق مختلفة بالمملكة تسمح بالتخزين وتُعد محطات لتوزيع البضائع، وأيضاً منتجات تمويلية "أرض وقرض" و "مصنع وقرض" بالتكامل مع صندوق التنمية الصناعية السعودي ومنتج "أسس" بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية بتمويل يصل إلى أربعة ملايين ريال.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة ثقة أيمن بن عبدالله الفلاج: الاتفاقية ستدعم طرح المنشآت للمزايدة في منصة المزاد الإلكتروني، الأمر الذي يصب في مصلحة الصناعة السعودية.

وأشار إلى دور منصة المزاد الإلكتروني في تمكين المستفيدين من المشاركة في المزادات إلكترونياً دون الحاجة للحضور تيسيراً عليهم، مما يعزز مبدأ الشفافية والنزاهة، ويرفع مستوى التنافسية، إضافة إلى إمكانية التحقق من أهلية المشاركين في المزاد، والحد من الصعوبات في إجراء المزادات الحضورية، حفاظاً على حقوق جميع الأطراف ودعماً لتكافؤ الفرص بين أفراد المجتمع، للمضي قدماً نحو تحقيق رؤية السعودية 2030 في التحول الرقمي.

وتهتم "مدن" منذ انطلاقتها عام 2001 بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، إذ تشرف اليوم على 36 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، وتضم المدن الصناعية القائمة أكثر من 4 آلاف مصنع بين منتج وقائم وتحت الإنشاء والتأسيس.