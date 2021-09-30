وزير الكهرباء: تشديد العقوبات على سارقي التيار قريبا لتصل للحبس

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قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه يتم وضع قانون لتغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي لتصل إلى الحبس، وكذلك تشديد العقوبات على العاملين بشركات الكهرباء، الذين يسهلون سرقة التيار للمواطنين.

وطالب «شاكر»، خلال افتتاحه مركز التحكم الآلي لشبكة كهرباء القاهرة الجديدة التابع لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، المواطنين الذين يقومون بسرقة التيار الكهربائي بالكف عن سرقة التيار، قائلًا : «عليهم أن يكونوا أكثر أمانة»، لافتًا إلى أن السرقات تكبد شركات الكهرباء خسائر كبيرة.